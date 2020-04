Sabato prossimo, 11 ottobre, finirà la peregrinazione della All Games San Salvo calcio a 5 per i campi del vastese. Finalmente la società biancazzurra potrà disputare una partita del campionato di serie C1 nella palestra di via Verdi a San Salvo. Fino ad oggi, nelle due giornate in casa, i sansalvesi erano stati costretti ad emigrare a Cupello e poi a Casalbordino. Settimane vissute anche con qualche tensione nei rapporti con l'amministrazione comunale. Una serie di incontri, però, tra i dirigenti della All Games e le istituzioni cittadine, hanno trovato la massima unione d'intenti per il nuovo percorso del calcio a 5 in città.

Come segnale di buona volontà nei cofronti della neonata società l'amministrazione ha fissato proprio a sabato, alle 14.30, il giorno dell'inaugurazione del restaurato impianto sportivo di via Verdi. D'Alonzo e compagni, quindi, saranno i primi a calcare il nuovo tappeto di gioco sperando che questo sia di buon auspicio per battere l'Atletico Lanciano. Per la squadra di mister Lanza l'occasione per cercare la terza vittoria consecutiva in stagione e proseguire nel cammino di crescita.

In settimana c'è stato anche l'esordio della formazione under 18 allenata da Fabio Conti. I giovani sansalvesi hanno battuto il Tollo con il risultato di 5-3 e le reti di Francesco Di Bello, doppietta per lui, Michele Orticelli, Francesco Marchetta e Giuseppe Smargiassi.

La 6ª giornata - sabato 11 ottobre ore 15.00

All Games San Salvo C5 - Atletico Lanciano

Celtic Chieti - Cus Teramum

Civitella Sicurezza Pro - Maco L'Aquila C5

Es Chieti C5 - Tollo 2008

F.lli Cambise C5 - Real Raiano C5

Gymnasium Audax Hatria - Atletico Silvi

Real Dem C5 - Minerva C5

Sagittario - Il Bignè Futsal Avezzano



La classifica: 13 Gymnasium Audax Hatria; 12 Real Dem C5; 10 Civitella Sicurezza Pro, Il Bignè Futsal Avezzano; 9 Atletico Silvi; 8 F.lli Cambise C5, All Games San Salvo C5, Celtic Chieti: 7 Miverva C5; 6 Atletico Lanciano, Maco L'Aquila C5, Real Raiano C5; 4 Es Chieti C5; 3 Cus Teramum; 1 Tollo 2008; 0 Sagittario.