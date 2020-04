Dopo la vittoria nella prima giornata di campionato per gli Amici del Basket San Salvo ai danni del Nuovo Basket Aquilano (75-53), i ragazzi di coach Linda Ialacci in settimana si sono preparati per affrontare la prima trasferta della stagione. I bianco blu domenica, infatti, dovranno vedersela contro la quotata formazione teramana del Penta Teramo, addetta di molti, una delle favorite per la vittoria del campionato.

Per quanto riguarda i risultati delle altre sfide del girone, il Basket Ball Teramo ha sconfitto 67 a 61 il Magic Basket Chieti, con un notevole Di Francesco (22 punti) che si riconferma ai livelli della passata stagione e molto bene anche il neoacquisto Mazzella che ha messo a referto 15 punti. Vittoria esterna per il Basket Centro Abruzzo Sulmona contro Campobasso 56 a 71. Per l’Ennebici non sono bastati i 14 punti di Murtas ed i 12 di Traversi per vincere. Nelle file abruzzesi spiccano le prestazioni di Silvestre (15 punti) e della coppia Libertini/Volpe (entrambi con 11 punti). Vittoria esterna all’esordio anche per l’Airino Termoli che supera 45 a 69 la matricola Nova Basket Campli. Ottima prestazione dei ragazzi di coach Di Lembo che hanno messo in cassaforte i primi due punti stagionali. A differenza di Celenza e compagni, il Penta Teramo si è aggiudicato la vittoria soffrendo e non poco al Pala Tricalle di Chieti. I teatini non hanno di certo regalato niente ai teramani che al termine del match sono tornati a casa con i due punti, vincendo 54 a 63.

Una partita, quella di domenica per gli Amici del Basket San Salvo, sulla carta molto difficile. Sicuramente in settimana coach Ialacci ha preparato tatticamente il match ed il suo team cercherà di dar fastidio alla compagine teramana.

Tutte le partite del Girone:

Airino Termoli-Basket Ball Teramo

Magic Basket Chieti-Ennebici Campobasso

Torre Spes-Nova Basket Campli

Nuovo Basket Aquilano-Olimpia Basketball Club

Basket Centro Abruzzo Sulmona-Chieti Basket

Penta Basket Teramo-Amici Del Basket San Salvo

Classifica marcatori:

1 Di Francesco (Basket Ball Teramo) Punti: 22 Mpp: 22,0 P.G.: 1

2 Bertinelli (Airino Termoli) Punti: 21 Mpp: 21,0 P.G.: 1

3 Conti (Nova Basket Campli) Punti: 20 Mpp: 20,0 P.G.: 1

3 De Lutiis (Penta Basket Teramo) Punti: 20 Mpp: 20,0 P.G.: 1

3. Italiano (Magic Basket Chieti) Punti: 20 Mpp: 20,0 P.G.: 1

6 Biasone (Amici Del Basket San Salvo) Punti: 19 Mpp: 19,0 P.G.: 1

7 Carosi (Nuovo Basket Aquilano) Punti: 18 Mpp: 18,0 P.G.: 1

8 Moretti (Penta Basket Teramo) Punti: 16 Mpp: 16,0 P.G.: 1

9 Silvestre (Basket Centro Abruzzo Sulmona) Punti: 15 Mpp: 15,0 P.G.: 1

9 Mazzella (Basket Ball Teramo) Punti: 15 Mpp: 15,0 P.G.: 1

11 Di Lembo (Airino Termoli) Punti: 14 Mpp: 14,0 P.G.: 1

11 Celenza (Amici Del Basket San Salvo) Punti: 14 Mpp: 14,0 P.G.: 1

11 Murtas (Ennebici Campobasso) Punti: 14 Mpp: 14,0 P.G.: 1

14 Panetta (Airino Termoli) Punti: 13 Mpp: 13,0 P.G.: 1

14 Ippolito (Chieti Basket) Punti: 13 Mpp: 13,0 P.G.: 1

14 Negrini (Penta Basket Teramo) Punti: 13 Mpp: 13,0 P.G.: 1

17 Traversi (Ennebici Campobasso) Punti: 12 Mpp: 12,0 P.G.: 1

18 Davico (Airino Termoli) Punti: 11 Mpp: 11,0 P.G.: 1

18 Borromeo (Amici Del Basket San Salvo) Punti: 11 Mpp: 11,0 P.G.: 1

18 D’Uva (Nova Basket Campli) Punti: 11 Mpp: 11,0 P.G.: 1

18 Volpe (Basket Centro Abruzzo Sulmona) Punti: 11 Mpp: 11,0 P.G.: 1

18 Libertini (Basket Centro Abruzzo Sulmona) Punti: 11 Mpp: 11,0 P.G.: 1

18 Smikle (Basket Ball Teramo) Punti: 11 Mpp: 11,0 P.G.: 1

18 Di Falco (Magic Basket Chieti) Punti: 11 Mpp: 11,0 P.G.: 1

25 Assogna (Amici Del Basket San Salvo) Punti: 10 Mpp: 10,0 P.G.: 1

25 Pasquini (Amici Del Basket San Salvo) Punti: 10 Mpp: 10,0 P.G.: 1





Silvio Laccetti