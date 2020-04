Saranno l'economista Stefano Zamagni e monsignor Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, i relatori del convegno organizzato dalla BCC della Valle del Trigno sul tema "È tempo di economia civile - Relazioni e sussidiarietà per il bene comune". L'appuntamento è per lunedì 13 ottobre 2014, presso la sala conferenze della BCC a San Salvo, alle ore 17.30.

"La crisi dimostra il fallimento dei modelli economici che hanno dominato negli ultimi decenni e prova che è ormai necessario riscrivere i manuali di economia - ha detto il prof. Zamagni in una recente intervista su Avvenire -. C’è un contesto nuovo ed è il modello dell’economia civile di mercato ciò a cui dobbiamo guardare".

Stefano Zamagni ha teorizzato da anni un necessario cambiamento della teoria economica portando avanti l'idea che l'uomo economico si debba nutrire necessariamente di fiducia e relazioni e che i beni relazionali intangibili non siano meno importanti per l'uomo dei beni tangibili. L'attività economica dell'uomo deve necessariamente tendere al bene comune e non più soltanto al raggiungimento di obiettivi individuali.

Sull'occupazione Zamagni ricorda: “Sappiamo che il capitalismo oggi non riesce a occupare più dell’80% della forza lavoro. Il problema è che cosa fare con l’altro 20%. Li abbandoniamo condannandoli alla precarietà eterna, oppure concediamo sussidi che in ogni caso prima o poi finiscono? La risposta degli economisti civili è diversa e porta a considerare forme di impresa, come ad esempio le cooperative sociali, alle quali affidare il compito di garantire la piena occupazione del sistema, orientandole sull’offerta di beni comuni, beni pubblici e beni relazionali”.

Il dibattito sarà reso ancora più interessante grazie all'intervento di monsignor Santoro, da anni impegnato nel sociale e nella cooperazione che potrà dare il suo interessante punto di vista da esperto e conoscitore della materia e del territorio.

La partecipazione al Convegno è gratuita, la prenotazione non è obbligatoria. Sarà consentito l'accesso fino alla massima disponibilità di spazio della Sala Conferenze della BCC.