Invitalia e Denso Manufacturing Italia hanno firmato un contratto di sviluppo industriale per sostenere il processo di innovazione tecnologica e incrementare la capacita' produttiva dello stabilimento di San Salvo. L'accordo e' stato siglato a Roma da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e da Marco Mari, direttore Risorse Umane. All'incontro erano presenti Mario D'Urbano, vicepresidente di Denso Manufacturing Italia Spa e Pasquale Palmieri, responsabile Risk & Compliance. Per Warrant Group era presente Francesco Lazzarotto.

Denso Manufacturing Italia fa parte del gruppo multinazionale giapponese Denso e produce alternatori, motori di avviamento e piccoli motori elettrici per autovetture e veicoli commerciali e industriali. Per innovare la gamma di prodotti del sito abruzzese, sono state realizzate linee di produzione ad alto contenuto tecnologico ed elevato livello di automazione; sono stati complessivamente investiti 49,6 milioni di euro, di cui 24,7 finanziati da Invitalia con un mutuo a tasso agevolato e 3,2 milioni finanziati dalla Regione Abruzzo con un contributo in conto impianti. L'intervento ha consentito di realizzare tre prodotti innovativi: un alternatore con migliori prestazioni ed un minore impatto ambientale; un motore elettrico "Start&Stop" utilizzato dalle case automobilistiche per il risparmio di carburante e per ridurre le emissioni nocive; un motorino per tergilunotto, piu' silenzioso e con un miglior rendimento. Una parte della somma (2,3 milioni di euro) e' stata destinata ad un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a rendere i processi produttivi piu' efficienti e piu' rispettosi dell'ambiente. La firma di oggi permettera' inoltre di salvaguardare l'attuale livello occupazionale dello stabilimento di San Salvo, che da' lavoro a 984 persone e, altresi', di creare nuova occupazione per ulteriori 20 addetti.

"L'accordo con Denso Manufacturing - ha affermato Domenico Arcuri - conferma che l'Italia puo' intercettare investimenti ad alto contenuto tecnologico e diventare attrattivo per le grandi aziende estere. Invitalia, grazie alle agevolazioni e alle semplificazioni garantite dal contratto di sviluppo, continua a suscitare un significativo interesse da parte di importanti multinazionali a investire anche nel Centro-sud". La Direzione Aziendale della Denso Manufacturing Italia ha espresso la propria soddisfazione per il CDS, che ha coadiuvato la realizzazione di un piano industriale che prevedeva il completo rinnovamento della gamma di prodotti e delle tecnologie di produzione, per il quale sono stati complessivamente investiti oltre 100 milioni di euro negli ultimi quattro anni. Le innovazioni di prodotti e processi produttivi, hanno determinato un livello di competitivita' dell'azienda, tale da farle acquisire commesse da tutti i principali carmakers europei e che consentira' un consistente aumento del fatturato e della quota di esportazione.

