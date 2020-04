Altri due incidenti stamani a Vasto. Dopo il grave episodio di stamani sulla statale 16, con un ferito trasportato a Pescara in eliambulanza, si è allungata la sfilza degli scontri sulle strade della città: nel giro di mezz'ora, tra le 11:50 e le 12:20, la polizia municipale è intervenuta prima all'altezza della rotarotia di via dei Conti Ricci, nei pressi del PalaBcc, dove un'auto è finita fuori strada, e poi in piazza Verdi a causa dell'impatto tra auto e moto.

In entrambi i casi, le condizioni di automobilisti e motociclista non destano particolari preoccupazioni.