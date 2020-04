L'Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" di Vasto promuove per venerdì 10 ottobre alle ore 16.30, presso l'Auditorium dell'Itc "Palizzi", la presentazione del libro del professor Dario Antiseri, Dalla parte degli insegnati, "un nuovo sguardo che rende viva la scuola e il suoprotagonista: l'insegnate".

Il professor Dario Antiseri, tra i più conosciuti filosofi contemporanei, illustrerà le tematiche affrontate nella sua recente pubblicazione, attuale e centrata sul valore e l'efficacia del lavoro dei docenti nella scuola di oggi.

"Si tratterà di un'occasione preziosa - spiega il dirigente scolastico Maria Pia Di Carlo - per riflettere sulla finzione sociale degli insegnanti e sugli strumenti didattici più efficaci per la formazione di menti critiche nelle nuove generazioni, perché acquisiscano competenze ed abilità indispensabili per orientarsi nella costruzione di sé e del proprio futuro, nonché per apportare un proficuo contributo personale alla comunità di riferimento".