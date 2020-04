Le delibere di giunta portano la data del 2 luglio ma sono state pubblicate solo ieri sull'Albo pretorio online del Comune di Vasto e recano la notizia che verranno realizzate due nuove rotatorie in città in due punti particolarmente critici per la circolazione stradale.

Incrocio via Vittorio Veneto-via San Michele-via Tobruk-via Asmara. Qui sono tanti gli incidenti stradali che si sono verificati in passato. Lungo la direttrice principale le vetture e le moto tendono a procede a velocità sostenuta mentre chi deve uscire da via Tobruk trova sempre difficoltà. Secondo il documento della giunta, in questo punto verranno realizzate isole spartitraffico e la rotatoria, così da migliorare il flusso della circolazione stradale e diminuire il tasso di incidenti che si verificano. L'impegno di spesa, contenuto nel bilancio di previsione 2014, è di 25mila euro.

Incrocio circonvallazione Istoniense-via Valloncello. Questo incrocio è oggi regolato dai semafori ma le problematiche non mancano. In orario di entrata e uscita dalle scuole si creano lunghe code (in generale è un po' tutta la viabilità del polo scolastico a necessitare di interventi). Inoltre, per chi proviene da sud lungo la circonvallazione e deve svoltare a sinistra verso via Valloncello, l'immissione risulta sempre difficoltosa. Anche per questa nuova rotatoria sono stati previsti 25mila euro. L'auspicio degli amministratori è di risolvere le criticità di quel tratto. Quello che manca, però, è il marciapiedi sul lato est della circonvallazione nel tratto compreso tra l'incrocio con via Valloncello e quello con via Dante Gabriele Rossetti.