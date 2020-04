Un'esercitazione di protezione civile per la verifica dei Piani di emergenza esterna per le gallerie della linea ferroviaria "Adriatica" si terrà nella notte tra il 12 e 13 ottobre nel territorio di Vasto. Da poco è stata modificata la normativa sui requisiti di sicurezza delle gallerir ferroviarie di maggiore importanza, quindi in tutta Italia sono iniziate le procedure di verifica per accertare l'efficienza e la prontezza di risposta delle attività di soccorso a seguito di un incidente verificatosi in una galleria ferroviaria.

Nella galleria che percorre il tratto tra Vasto Marina e Punta Penna, che ospiterà una delle prime esercitazioni in Italia dopo l'introduzione delle nuove norme, verrà simulato un incidente ferroviario. "Le operazioni in programma - spiega una nota dell'Agi- costituiranno, per la Prefettura e tutte le Istituzioni e gli operatori del soccorso pubblico che fanno parte del Sistema di protezione civile, l'occasione per verificare al massimo livello possibile di realismo le rispettive capacità di risposta in caso di incidente reale, a concreta dimostrazione ai cittadini dell'impegno quotidiano nella tutela della popolazione da ogni tipo di rischio o calamità.

Accanto alla Prefettura di Chieti, che avrà il compito di direzione e coordinamento, prenderanno parte all'esercitazione la Società Rete Ferroviaria Italiana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia, la Protezione Civile della Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Vasto, il Servizio 118 della ASL e la Croce Rossa, le Associazione di Volontariato".