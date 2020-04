Nuova selezione settimanale di offerte a cura di Alessandro La Verghetta, esperto del mondo del lavoro.

Presidenti e scrutatori, ecco le scadenze dei due bandi

Il Comune di Vasto ha riaperto le iscrizioni alle liste comunali per svolgere il ruolo di scrutatore e presidente di seggio nelle prossime consultazioni elettorali. Per il Presidente di seggio il bando scade il 31 ottobre, per gli scrutatori il 30 novembre.

Entrambi i bandi sono pubblicati su www.comune.vasto.ch.it. Gli interessati, oltre ad essere elettori di Vasto, devono presentare domanda al Comune e devono aver assolto gli obblighi scolastici. È necessario, in estrema sintesi, aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

link: www.comune.vasto.ch.it/modulistica_servizi_demografici





Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

1 tecnico progettazione impianti tecnologici a San Salvo

1 tecnico manutentore di impianti elevatori a Vasto

Infermieri e fisioterapisti a Vasto

Azienda con sede in Vasto cerca una risorsa da inserire all'interno della Divisione Amministrazione che si occupi di fatturazione, prima nota e gestione del magazzino. Per candidarsi inviare cv all'indirizzo di posta elettronica: annamaria.lombardi@oapointgroup.it

Addetto alle cucitrici per rilegatura industriale;

Addetto alle macchine da taglio (tessile industriale);

Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni ed assimilati.

Per candidarsi inviare cv all'indirizzo e-mail: studioeuroconf@libero.it





Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte





Offerte dall'Italia

300 insegnanti per corsi di formazione ( fotografia, make up, cake design, ecc)

Info: www.timelab.it

70 esperti del settore creditizio di Settorefinanza

Invio candidature a direzione@settorefinanza.com

14 ingegnerei e altri laureati in materie economiche alla Bosh

Info e cv a: http://www.bosh-career.it

50 neolaureati, consulenti e programmatori per Zucchetti

Info nella sezione lavora con noi del sito www.zuchetti.it

20 Operai specializzati per centrale in Abruzzo

Capisquadra, meccanici, manutentori, tubisti, ecc

Info: www.biancolavoro.it

50 assistenti di volo Emirates (open day Milano 20 Novembre, Roma 4 ottobre, Brindisi 9 ottobre, Venezia 15 Novembre)

Info: www.emiratesgroupcareer.com

10 consulenti formazione in Abruzzo per Ingenia consulting

Info sul sito di Ingenia consulting srl

3 Agenti esperti per azienda della logistica ( agenti commerciali )

Info: www.errebian.it

20 informatori scientifici e formazione

Cv a: asvendite@aurorabiofarma.it

20 ottici abilitati per azienda nazionale

Info: sanita@articolo1.it

5 impiegati e addetto negozio Luisa Spagnoli a Pescara

Candidarsi a www.luisaspagnoli.it/lavoraconnoi

150 consulenti di viaggio in tutta Italia (Cartorange)

Info: www.consuelentediviaggio.it

28 video editor, sistemisti e sales account

Info: www.mailup.it e cv a :job@mailup.com





