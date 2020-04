Entro la prossima settimana i lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno dovrebbero ricevere lo stipendio che manca ormai dal mese di agosto. Risultati positivi sono arrivati dall'incontro che si è tenuto questa mattina presso la direzione della Asl di Chieti tra la segreteria provinciale della CGIL-FP e i vertici della Asl nella persona del direttore sanitario Flacco e del direttore amministrativo Spadano. "Al termine dell’incontro -spiega il segretario provinciale della Cgil-Fp, Ferdinando Costanzo - è stato firmato un mandato di pagamento delle prestazioni, nei confronti della Fondazione, che restituisce ai lavoratori una boccata di ossigeno.

Gli stipendi a questo punto dovrebbero essere erogati regolarmente i primi giorni della prossima settimana, grazie all’impegno dell’assessore alla sanità Paolucci, dopo settimane di intenso lavoro ed incontri con i sindacati, che hanno portato finalmente ad una soluzione. Il tavolo di confronto che si è tenuto questa mattina - commenta Costanzo-, ha gettato le basi affinché venissero trasferite alla Fondazione Mileno le somme oggi necessarie per il pagamento di almeno una delle due mensilità arretrate ai 300 lavoratori della struttura". Sempre oggi l'assessore regionale Silvio Paolucci ha annunciato la sua visita alla Fondazione P.A. Mileno per il prossimo 20 ottobre.

"A nome dei lavoratori - aggiunge Costanzo - riconosco che la sensibilità e l’ atteggiamento dell’assessore Paolucci e della dirigenza della Asl Chieti-Lanciano-Vasto siano andati nella giusta direzione. Mi auguro adesso che si possano erogare gli stipendi ai lavoratori nei primi giorni della prossima settimana di ottobre. Questo permetterà ai lavoratori monoreddito, con figli a carico che percepiscono 1200 euro al mese, come qualcuno li definisce cicale, di poter far fronte a tutte quelle spesefisse che una famiglia deve affrontare, ad esempio: rifiuti, tasse locali, IMU, TASI, utenze domestiche, trasporto pubblico, mutuo o affitto. Dello stipendio non rimane nulla, altro che crociere".