In molti si sono preoccupati vedendo il gran numero di carabinieri presenti questa mattina lungo la statale 16. Tre pattuglie di militari a terra e l'elicottero arrivato da Bari, hanno messo in atto una capillare azione di controllo sui mezzi in transito lungo la statale 16. Durante la mattinata l'elicottero aveva anche sorvolato il territorio, soffermandosi tra Vasto e Cupello. Circostanza che, anche alla luce della recente maxi operazione antidroga di Termoli, aveva allarmato molti cittadini.

Poi l'attenzione dei carabinieri si è concentrata nei pressi della rotatoria sulla statale 16, nella zona industriale, dove l'elicottero è atterrato e l'equipaggio ha supportato i colleghi della Compagnia di Vasto. Sul posto anche il comandante del Nucleo operativo e Radiomobile, il tenente Domenico Fiorini.

Una mattinata che ha permesso anche di testare l'efficacia del sistema di controlli con uomini a terra ed elicottero, utile ai militari nel corso di operazioni più importanti (l'ultima in ordine di tempo l'operazione Adriatico, che ha visto l'impiego del mezzo aereo). Dopo le 13.30 l'equipaggio è risalito sull'elicottero ed ha fatto rotta verso nord, per proseguire le operazioni di controllo in altri territori della provincia di Chieti, prima di fare rientro a Bari.