L’Unità Operativa di Endocrinologia, Malattie Metaboliche e della Nutrizione del presidio territoriale di assistenza di Gissi, aderisce, il 10 ottobre all’Obesity Day 2014, giornata Nazionale di sensibilizzazione su sovrappeso ed obesità. L’iniziativa è stata promossa dall’ ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, a cui il Presidente della Repubblica ha destinato una medaglia, quale premio di rappresentanza, per le finalità mediche e sociali perseguite. Il team dell’ Unità di Diabetologia, diretta dal professor Ercole D’Ugo e formato dai medici Mariarosaria Squadrone e Tommaso Amenduni, dalla dietista Marisa Ulisse e dagli infermieri Marilena Iovannisci, Flora Potente , Concetta Massa, Luigi Della Penna, è a disposizione dei cittadini il giorno 10 ottobre e dal 13 al 16 ottobre, presso il PTA di Gissi, per fornire, gratuitamente, informazione ed educazione riguardo al peso corporeo, all’attività fisica e all’alimentazione equilibrata, al fine di contrastare l’obesità.

"Questa Unità Operativa - spiega il professor D'Ugo- con un bacino di utenza di oltre 15.000 diabetici, provenienti anche dalle regioni limitrofe, è da tempo impegnata nella prevenzione del sovrappeso, con interventi educativi nelle scuole del comprensorio di Vasto, con coinvolgimento attivo di bambini, genitori, insegnanti in progetti interdisciplinari e cura dell’obesità in ambito ambulatoriale, dove si eseguono quotidianamente visite endocrine per obesità, terapia cognitivo comportamentale e dietoterapia".

L'incontro dello scorso marzo al Liceo Mattioli di Vasto (clicca qui)

"Le patologie croniche - aggiunge D'Ugo - rappresentano le spine nel fianco in termini economici e umani per tutti i sistemi sanitari, sia nei Paesi industrializzati, sia in quelli in via di sviluppo a causa della loro continua crescita. L’esempio paradigmatico è la ontinua crescita di persone con diabete dovuta all’invecchiamento della popolazione e al progressivo aumento dell’obesità. L’80 % delle persone diabetiche sono soprappeso - obese. L’obesità è una patologia multifattoriale dovuta a fattori genetici, comportamentali e ambientali per cui ha bisogno di un approccio specialistico - diagnostico e terapeutico - multidisciplinare che offra il miglior trattamento e continuità di cura, essendo una condizione cronica , come il diabete e l’ipertensione. L’ U.O. di Diabetologia del PTA di Gissi è coinvolta a pieno titolo nella sfida. Solo interventi molteplici, integrati e strutturati nel tempo, potranno contrastare l’aumento di peso, divenuto problema sociale, sanitario e fonte di disagio psico-fisico già in età scolare. Da qui l’importanza di azioni educative e di sensibilizzazione che aiutino i cittadini a mantenersi in salute con l’attività fisica e scelte più consapevoli a tavola, in linea con i principi di una sana alimentazione".