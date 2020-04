La Presidenza del Consiglio Comunale di Scerni, in collaborazione con G.A.I.A. onlus (Associazione di volontariato a sostegno delle donne operate al seno), venerdì 10 ottobre alle ore 17.00, presso la sala convegni comunale è in programma “Un invito per la tua salute la prevenzione come prima difesa”.

Dopo il saluto del sindaco Giuseppe Pomponio, interverranno i relatori: dott. Michele De Tursi e la dott.ssa Consilia Carella (oncologia Chieti ) con la relazione “Lotta ai Tumori: Prevenzione e Cura”, la dott.sa Marzia Muzi (senologia e diagnosi dell’Asl2 Abruzzo) con la relazione “Programma di Screening Mammografico”, la dott.sa Rosanna L’Orefice (ginecologa dell’ospedale civile di Lanciano) con “La Prevenzione: Dall’Adolescenza alla Menopausa”.

"La tendenza generale della ricerca medica - sostengono gli organizzatori - è ancora troppo rivolta alla cura delle malattie, invece che alla loro prevenzione. Prevenzione come visione ad ampio raggio, che prenda in considerazione lo stile di vita e il rapporto dell’uomo con l’ambiente in cui vive, quindi influenzare il suo comportamento individuale e collettivo. Per fare questo bisogna educare a partire dalla scuola, per rendere consapevole la grande importanza della prevenzione".