Attrezzature arrugginite, materiale di riporto, rifiuti abbandonati. A distanza di anni, a Vasto Marina i resti del cantiere di via Mariri Istriani rimangono al solito posto, tra i palazzi e la statale 16. Nessuno ha mai pensato di ripulire l'area: non lo ha fatto l'impresa edile, non lo ha fatto il Comune, che non ha imposto interventi di bonifica.

Intanto, lungo i marciapiedi, le aiuole abbandonate si sono riempite di erbacce. Delle due l'una: o si mettono a dimora degli alberi, oppure si tappano le aiuole che, nelle condizioni attuali, rappresentano solo un intralcio.