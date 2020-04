Dopo aver abbassato del 20% il prezzo dei biglietti nelle prime giornate di campionato, continuano le iniziative dell’U.S. San Salvo per riavvicinare i tifosi, gli sportivi e le famiglie allo stadio e alla squadra.

“In questi giorni -afferma il vice presidente dell’U.S. San Salvo Maurizio Nucci - stiamo consegnando ai bambini della scuola calcio e a quelli delle quinte elementari delle scuole di San Salvo una tessera in cui, nelle gare casalinghe, il bambino entra gratis allo stadio e l’accompagnatore paga solo 5 euro. Vogliamo riportare i cittadini e soprattutto le famiglie allo stadio per questo motivo come dirigenza stiamo mettendo in atto tutte le iniziative che possono favorire l’afflusso di pubblico la domenica”.

“Ci teniamo particolarmente - commenta Dino Di Ninni responsabile del settore giovanile biancazzurro - ai nostri bambini anche perché per noi il calcio non è solo uno sport ma una fonte di vita. Nei prossimi giorni agli iscritti della nostra scuola calcio ci saranno altre offerte a loro riservate da parte di alcune aziende del territorio”.