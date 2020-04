Venerdì 10 ottobre la Comunità Residenziale Alidoro, gestita da Cooperativa Sociale Ambra, organizza la terza edizione dell'evento Comunità in Piazza in Piazza San Vitale a San Salvo dalle 15 alle 20.30. L'obiettivo è incontrare e coinvolgere cittadini, istituzioni, mondo dell’associazionismo e del volontariato per raccontare il servizio educativo per minori nella Comunità Alidoro e la vita quotidiana, tra buone azioni e sforzi di comprensione, aiuto e sostegno a favore di chi vive il disagio.

La giornata prevede un approfondimento sulla Comunità Alidoro, a cura del dott. Francesco Vadini, psichiatra che collabora con questo servizio e che ha seguito alcuni dei minori ospitati presso Alidoro. Saranno presenti Roberto Mainardi, presidente di Cooperativa Sociale Ambra, e Andrea Pizzamiglio, referente dell'Area Salute Mentale della cooperativa.

Non mancheranno poi giochi in piazza per grandi e piccini, merende in compagnia, intrattenimento musicale e danze. Chiuderanno la serata l'animazione e il karaoke a cura di Giuseppe Perrina. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di San Salvo ed è stata realizzata grazie alla collaborazione di Croce Rossa Italiana, Agesci, Associazione di Volontariato Gerico, Associazione Sorridere Sempre Onlus, Associazione Tic Tac, Protezione Civile San Salvo e con il sostegno di Club Juventus San Salvo, Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno e Metamer.

In caso di maltempo, l'iniziativa si svolgerà presso il Centro Culturale “Aldo Moro” (piazza Aldo Moro, 1).



Programma “Comunità in Piazza”

ore 15.00 - Apertura evento con animazione dedicata ai bambini a cura di “Tic e Tac” e i Clown dell’Associazione “Sorridere Sempre”. Gonfiabili e spettacolo con Bolle di Sapone, Truccabimbi, teatrino, Zucchero filato per tutti. (L’Animazione proseguirà per tutta la durata dell’evento)

ore 15.30 - Calciobalilla umano – Festopolis

ore 16.00 - Giochi in Piazza a cura di Associazione Gerico



ore 17.00 - Rinfresco offerto dal Centro Diurno Anziani di S. Salvo

ore 18.0 - Saluto delle autorità e approfondimento sulla Comunità Familiare “Alidoro”

ore 19.00 - Rinfresco a base di panini con porchetta

ore 19.30 - Animazione e musica con balli di gruppo e karaoke a cura di Giuseppe Perrina



Chi è Comunità Residenziale Alidoro

La Comunità Residenziale Alidoro, gestita dalla Cooperativa Sociale Ambra, è nata per accogliere minori che necessitano di interventi psico – socio educativi per disturbi comportamentali e relazionali. La residenza si trova a San Salvo (CH) e si affaccia sul parco comunale, una posizione ideale per garantire una buona relazione con il territorio e l'integrazione con i servizi.

All'interno della Comunità Alidoro opera un team di professionisti specializzati nella cura dei minori, garantendo progetti mirati e condivisi con i servizi sociali invianti. I metodi educativi adottati si basano su rispetto dei diritti, ascolto e coinvolgimento al proprio progetto, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare e affettivo adeguato alla crescita e allo sviluppo personale.

Chi è Cooperativa Sociale Ambra

Nata nel 1995, Ambra è una Cooperativa Sociale di tipo A, che opera nelle aree Servizi Anziani, Salute Mentale, Nidi – Infanzia e si occupa di cura, benessere e integrazione sociale delle persone. Collabora con le istituzioni tramite affidamenti e appalti e agisce direttamente sul mercato dei servizi con proprie attività indipendenti, frutto di un'autonoma capacità progettuale e di investimento. In circa 20 anni di attività, Ambra ha acquisito un profondo know how, portando la sua esperienza dall’originaria Emilia Romagna, in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte maturando una ricca identità sociale nel confronto e nell’integrazione delle culture. Attualmente, è composta da 850 tra dipendenti e soci, che ogni giorno lavorano instaurando un solido rapporto sociale in ogni regione in cui operano, nel rispetto della multiculturalità locale.



Per informazioni:

Comunità Residenziale Alidoro

Via Enrico Toti 1, 66050 San Salvo (CH)

T. 0873.344377

casalidoro@libero.it

www.ambra-sociale.coop