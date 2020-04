Conto alla rovescia per l'inizio del campionato regionale di tennistavolo. L’Associazione A.S.D. Tennistavolo Vasto sarà in campo con due squadre nel campionato FITeT oltre a continuare nell'attività di promozione e divulgazione di questa disciplina sportiva.

La sfida più impegnativa agonisticamente per il sodalizio vastese sarà quella del campionato di D1, dove sarà in campo con gli atleti più esperti che l'anno scorso si sono guadagnati l’accesso alla serie superiore vincendo il campionato di riferimento, ma per nulla spaventati dalla nuova competizione che li attende.

"La novità assoluta di quest’anno - spiegano i rappresentatni della Tennistavolo Vasto- è rappresentata dalla squadra di D2 che sarà interamente composta da ragazzi del 2002-2003-2004. I piccoli allievi disputeranno il primo campionato pongistico della loro vita . Sarà una esperienza esaltante per loro che dopo appena un anno di apprendimento si lanceranno senza paura nello sport agonistico confrontandosi con atleti di esperienza ed età ben superiore. Il loro sarà sicuramente un campionato interlocutorio anche se gli servirà a fare esperienza, necessario patrimonio per i successi futuri".