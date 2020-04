"I festeggiamenti per i 150 anni della ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’ hanno avuto l’obiettivo che ci eravamo prefissi: quello di aprire il sodalizio alla città coinvolgendo sempre più nostri concittadini alla vita dell’associazione più antica di Vasto”. Lo ha detto Luigi Canci, Presidente della ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’, tracciando il bilancio dei festeggiamenti per il 150esimo dalla fondazione, terminati lo scorso 21 settembre.



“Abbiamo – ha proseguito Canci – una Società economicamente solida e florida. Non è mai stata così prima d’ora. Le manifestazioni per i 150 anni sono state realizzate senza attingere alcun fondo dalla cassa del sodalizio, ma grazie ai contributi di Enti pubblici e privati, banche, imprenditori e soci. Ora – ha sottolineato il Presidente – ci prepariamo a rilanciare maggiormente la ‘Società Operaia’ cominciando ad organizzare corsi professionali.”



Nuovi soci. “L’occasione dei 150 anni è stata propizia per avvicinare tante persone che fino ad allora non sapevano nemmeno dell’esistenza di quello che è il sodalizio più antico della città. Tra l’altro – ha spiegato Luigi Canci – abbiamo insignito dell’onorificenza di ‘socio onorario’ l’imprenditore e chimico Italo Carfagnini, originario di Vasto, che si è distinto e si distingue in Italia. I festeggiamenti – ha poi concluso Luigi Canci – non sono un traguardo, ma l’inizio di un percorso di apertura e di rilancio della ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’".