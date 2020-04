Il cantiere ancora in piena attività a pochi giorni dalla conclusione prevista per i lavori aveva attirato l'attenzione di cittadini e operatori del mercato coperto di Piazza Santa Chiara. Sarà così, lo storico mercato coperto nel cuore del centro storico non sarà riconsegnato ristrutturato il 13 ottobre prossimo. La conferma è arrivata dal titolare della ditta di Roma che si è aggiudicata l'appalto da 200mila euro per rimettere a nuovo l'antica struttura dove sono ospitati i banchi del mercato ed alcune attività commerciali. "È così – spiega l’ingegner Ennio Cecini – per completare l’intervento a Vasto avremo bisogno di qualche mese in più". Presumibilmente i lavori saranno completati per il mese di dicembre. Fino a quel momento, quindi, i commercianti saranno costretti, al sabato, ad occupare ancora piazza Marconi e via XXIV maggio, confidando nella clemenza del meteo.

Un allungamento dei tempi dovuto a interventi aggiuntivi necessari per la messa in sicurezza della struttura. Per questo l'amministrazione comunale, dopo aver preso atto delle dovute perizie tecniche, ha stanziato una somma aggiuntiva rispetto a quella preventivata. "Nel demolire parzialmente e con cautela il manufatto ci siamo imbattuti in problemi strutturali di non poco conto. - spiega l'ingegnere della Edilexpò-. Le indagini tecniche hanno confermato la necessità di un più accurato consolidamento, a partire dalla sostituzione, una alla volta, delle dodici colonnine interne. Un lavoro complesso – aggiunge Cecini - perché reso più difficoltoso dall’area dove insiste il mercato, stretta, in mezzo alle case, che costringerà tecnici e mezzi a operare con tempi più lunghi. Il Comune di Vasto questo lo ha capito e gliene do atto: le cose, una volta iniziate, vanno fatte per bene".

Il progetto, oltre all'impegno di spesa da parte del Comune di Vasto, vede il contributo della Camera di Commercio di Chieti con 70mila euro. Una ristrutturazione che finalmente renderà il mercato a norma e vedrà rispettati tutti i criteri igienico-sanitari, per una tutela dei commercianti e degli acquirenti.