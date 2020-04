E' Gino Pazienza il nuovo allenatore del Vasto Marina. La società del presidente Pino Travaglini ha ufficializzato nella serata di mercoledì la notizia. Originario di San Severo, ex giocatore delle giovanili del Foggia, in carriera ha militato in varie squadre di Serie D in Puglia, oltre ad Agnone, Larino, San Salvo, Termoli e Bojano. Da mister ha iniziato cinque stagioni fa con il Lesina, squadra guidata fino al campionato scorso in Prima Categoria.

Un nome a sorpresa per la squadra penultima in classifica nel campionato di Eccellenza. Mai realmente avviata la trattativa con Massimo Vecchiotti, nei giorni scorsi sembravano in lizza per la panchina vastese Roberto Antonaci e Fabio Montani, con entrambi ci sono stati dei contatti, ma quando il secondo sembrava ormai ad un passo qualcosa non è andato per il verso giusto.

Così la società ha scelto Pazienza, amico di lunga data e in passato collaboratore di Danilo Rufini. Quest'ultimo è stato uno dei primi tecnici chiamati dal Vasto Marina, ma non è mai stato vicino alla panchina del club, dieci giorni fa infatti, all'indomani delle dimissioni di Luigi Baiocco, aveva subito declinato la proposta in attesa di valutare le offerte ricevute da alcuni club pugliesi di Serie D.

Pazienza è arrivato oggi pomeriggio al campo sportivo di Vasto Marina in compagnia proprio di Rufini, che in attesa di un'eventuale sistemazione in categorie superiori darà una mano negli allenamenti all'amico. Il tecnico ha visto dagli spalti la partitella, chiedendo di schierare da una parte lo stesso undici titolare sceso in campo domenica ad Alba Adriatica. In seguito ha trovato l'accordo con la società e giovedì dirigerà alle 17.00 al San Tommaso il suo primo allenamento.

Centrocampista di qualità, all'occorrenza trequartista, cresciuto nelle giovanili del Foggia quando Zeman allenava la prima squadra, predilige, non a caso, il 4-3-3, ma non ha problemi ad adattarsi ad altri schieramenti, dipenderà tutto dai giocatori a disposizione.

Il Vasto Marina è attualmente penultimo con 3 punti, su 6 partite giocate ne ha vinta una e ne ha perse 5 senza mai pareggiare, 3 le reti all'attivo, 16 quelle subite, peggiore attacco e difesa del campionato. Il nuovo tecnico debutterà domenica in casa all'Aragona contro il Borrello.

Tesserati ufficialmente il difensore centrale Carmelo Febbraro ('92) ex giovanili del Lecce, Nardò in Serie D e Manduria, il terzino sinistro Raffaele Stigliano ('92) ex Casertana e Taranto in D e Avellino in C1 e il portiere Gianluigi Del Giudice ('94) con esperienze nell'Eccellenza campana nel San Marco Trotti.