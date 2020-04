Hanno la passione per la riproduzione di automezzi in scala. Piccoli gioielli della meccanica e della tecnologia che imitano alla perfezione i loro "fratelli maggiori". In occasione della 1ª edizione del Trofeo Madonna del Rosario erano presenti anche loro, gli Amici del Modellismo, sodalizio formato da ragazzi di Vasto, San Salvo, Ortona, Gissi e Guglionesi. "In occasione della fiera - racconta Anselmo Di Rito - l'organizzazione ci ha messo a disposizione uno spazio in cui abbiamo messo in azione i modelli di mezzi per il movimento terre ed autotrasporti, mentre nel parcheggio si svolgeva la gara per i modelli con motore a scoppio". Non potevano mancare i droni, che si sono alzati in volo per riprendere dall'alto la fiera.