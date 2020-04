Dopo qualche settimana di attesa è andato in onda questa sera, durante la puntata de Le Iene, su Italia 1, il servizio realizzato a fine settembre da Matteo Viviani a Vasto. Come anticipato il protagonista era Lorenzo Errico, che ha presentato il suo progetto Hydromoving, sistema di alimentazione a idrogeno per le auto che permette di abbattere i consumi e soprattutto le emissioni inquinanti nell'atmosfera. Il dato che maggiormente colpisce è quello del 90% di monossido di carbonio in meno rispetto alla stessa vettura alimentata a gasolio.

La pagina facebook (clicca qui)

Errico, nel suo garage di Vasto, ha mostrato a Viviani il funzionamento della vettura da lui modificata. L'intervistatore ha poi anche analizzato i dati emersi durante il test di collaudo della vettura. "Se la macchina funziona e ha tutti questi vantaggi perchè non si prosegue in questa direzione?", ha chiesto la Iena ad Errico. "Il problema è il costo elevato per una produzione unica, come quella che ho realizzato qui nel mio garage. Servirebbe una produzione industriale".

Il servizio (clicca qui)