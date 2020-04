"In questi ultimi giorni il linguaggio utilizzato da alcuni esponenti della minoranza di centro–sinistra del Consiglio comunale e fuori da esso, ha raggiunto toni che non si ricordavano da diversi anni a questa parte". Lo afferma Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale di San Salvo, secondo cui "si fanno affermazioni che sono palesemente diverse rispetto alla realtà dei fatti, come sostenere che San Salvo è sporca, che la villa comunale è abbandonata, che non c’è progettualità politica, che l’amministrazione comunale è alla frutta. E’ del tutto evidente che la situazione di San Salvo è l’opposta rispetto a ciò che si afferma, basta guardarsi attorno per rendersi conto di quanto le cose stiano quotidianamente cambiando in meglio, nell’ambito dei fatti che vengono citati, e non solo".

Spedano parla di "involuzione espressiva" dovuta alla "necessità, da parte di alcuni esponenti della minoranza, di svegliarsi da un torpore che li aveva pervasi da due anni a questa parte e che aveva evidenziato la loro assenza dalla scena politica". Per l'esponente del centrodestra, le recenti polemiche sono "espressioni offensive e denigratorie, che riportano la città alla notte dei tempi". Infine, lancia un "invito a moderare i toni e a confrontarsi sul terreno della sobrietà e della correttezza, pur nella diversità dei ruoli".