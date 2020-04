Dopo la bella e preziosa vittoria di domenica a Francavilla e il momentaneo primo posto in classifica il Dg Meuccio Di Santo, ex di turno domenica, ringrazia tramite un comunicato stampa la squadra. "Il primo ringraziamento - afferma il Dg - va al capitano Vito Marinelli che mi ha dedicato la doppietta messa a segno e al portiere Francesco Cattenari che, con il rigore parato nei minuti finali, ha permesso al San Salvo di conquistare la vittoria. Ma questa vittoria è frutto di impegno non dei singoli ma di tutta la squadra, compreso gli infortunati Battista e Di Pietro, della dirigenza e del tecnico Claudio Gallicchio che tutti insieme in un momento delicato hanno saputo affrontare bene la gara.

Ci godiamo il momentaneo primo posto in classifica ma per noi sono stati tre punti importanti in chiave salvezza che resta il nostro obiettivo. Inoltre a nome mio, della società e dei giocatori voglio dedicare questa vittoria al tifoso del San Salvo rimasto leggermente ferito a causa di un fumogeno lanciato da un tifoso avversario. Un plauso va anche ai nostri tifosi che non reagendo hanno dimostrato grande maturità. Spero che domenica saranno tante le persone che seguiranno il San Salvo nella difficile sfida a Cupello contro il Miglianico".