Buona la prima gara per gli Amici del Basket San Salvo all'esordio stagionale in casa nel campionato di Serie C 2014/15 la squadra di coach Linda Ialacci si impone 75-53 sul Nuovo Basket Aquilano, formazione giovane ma molto ben messa in campo dal coach Cinquegrana, inpreziosita dalla presenza di atleti come Fabri e Carosi, provenienti dal Rieti, società che milita in serie B, oltre che dal playmaker Croce ex basketball Teramo.

Ottima l'affluenza di pubblico, presenti entrambe le tifoserie, spalti pieni e tanto calore intorno agli Amici del Basket San Salvo che partono con determinazione e chiudono il primo quarto sul 18-10. Nel secondo quarto i giovani ospiti, spinti dalle triple di Carosi, diminuiscono lo svantaggio, ma nel terzo quarto dopo la pausa coach Ialacci ottiene ciò che aveva chiesto ai suoi uomini ed il San Salvo, nonostante qualche problema con i falli chiude il parziale con un perentorio 20-12.

Nell'ultimo quarto entrambe le squadre continuano a giocare una bella pallacanestro, ma sotto l'abile regia di Pappacena il gioco viene ben distribuito su tutti i componeti e trovano spazio i giovani prodotti del settore giovanile degli Amici del Basket San Salvo come Koschena ed Elvi Koschena, classe 1999, al debutto assoluto in Serie C.

Domenica prossima gli Amici del Basket viaggeranno verso la volta di Teramo per affrontare il Penta Teramo squadra ritenuta al pari del Termoli tra le principali protagoniste di questo insidioso campionato.



Tabellini Gara

San Salvo

Koschena E, DI Blasio 2, Biasone 19, Koschena S, Tenisci 5, Papapcena 5, Assogna 10, Borromeo 11, Pasquini 10, Celenza 14. All. Linda Ialacci

Nuova Pallacanestro Aquilana

Fabbri 8, Croce 5, Di Carlo 3, Nardecchia 7, Tedeschini 9, Foresta 2, Carosi 18, Mastropietro, Marziani, Gazineo 2, Scacchi 2, Giannangeli 2.

All. Luca Cinquegrana

Uscito per 5 falli Foresti

Arbitri: Ferretti e De Carlo