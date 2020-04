Nella seconda giornata del campionato Juniores d'Elite il Cupello batte fuori casa l'Acqua&Sapone e resta al comando della classifica a punteggio pieno, pareggiano sia il Vasto Marina sul campo della D'Annunzio Marina che il San Salvo in casa contro Il Delfino Flacco Porto, sconfitta la Vastese a Chieti contro il Sant'Anna.

Acqua&Sapone-Cupello 1-2. La juniores cupellese regala soddisfazioni, la squadra di mister Panfilo Carlucci conquista la seconda vittoria consecutiva ed è in vetta al torneo. La rete del ventaggio è realizzata da Fizzani su assist di Nanni, per l'attaccante e capitano è la seconda marcatura nel giro di 24 ore dopo quella di domenica in prima squadra contro la Torrese. Poi arriva il pareggio dei padroni di casa. I rossoblu non si arrendono e Ferrara si procura un calcio di rigore, batte Tucci che firma la rete della vittoria. Nel prossimo turno in casa il Cupello ospita la Folgore Sambuceto.

D'Annunzio Marina-Vasto Marina 1-1. Dopo la vittoria interna della prima giornata i ragazzi di Massimo Baiocco passano in vantaggio nella ripresa con una rete di Cozzolino, entrato in campo da pochi minuti, ma allo scadere vengono beffati dal pareggio dei padroni di casa. I vastesi colpiscono una traversa con Monachetti e falliscono un paio di buone occasioni per chiudere la gara. Lunedì prossimo è in programma la trasferta a Lanciano contro la Spal.

Sant'Anna-Vastese 3-1. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo, rispondono i biancorossi di Nicola Di Martino con un bellissimo gol di Piccinini. La prima frazione di gioco si chiude così in parità. Nella ripresa i chietini segnano altre due reti e si aggiudicano l'incontro. Nella prossima giornata la Vastese, ancora a secco di vittorie, riceverà il San Salvo.

San Salvo-Il Delfino Flacco Porto 3-3. I biancazzurri di Vincenzo Di Nardo buttano una buona occasione per conquistare la prima vittoria della stagione. Alla fine del primo tempo i padroni di casa conducono 3-1 con gol di Colitto, Di Virgilio e Lamberti ma nella ripresa si fanno raggiungere e portano a casa solo un punto che è il primo in questo campionato. Lunedì prossimo sfida esterna contro la Vastese.

I risultati della 2° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B.

Acqua&Sapone-Cupello 1-2

D'Annunzio Marina-Vasto Marina 1-1

Folgore Sambuceto-Renato Curi Angolana 0-2

Francavilla-Miglianico 4-1

River Casale-Spal Lanciano 7-1

Sant'Anna-Vastese 3-1

San Salvo-Il Delfino Flacco Porto 3-3

La classifica

River Casale 6

Renato Curi Angolana 6

Cupello 6

Vasto Marina 4

Francavilla 3

Sant'Anna 3

Miglianico 3

D'Annunzio Marina 2

Il Delfino Flacco Porto 1

Vastese 1

Folgore 1

San Salvo 1

Spal Lanciano 1

Acqua&Sapone 0

Il prossimo turno, lunedì 13 ottobre, ore 15.00

Cupello-Folgore Sambuceto

Francavilla-Acqua&Sapone

Il Delfino Flacco Porto-D'Annunzio Marina

Miglianico-Sant'Anna

Renato Curi Angolana-River Casale

Spal Lanciano-Vasto Marina

Vastese-San Salvo