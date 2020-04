Sabato 11 ottobre 2014 si svolgerà in tutta Italia la Giornata del Contemporaneo, il grande evento annuale promosso dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e dedicato all’arte del nostro tempo e al suo pubblico. Giunta alla sua decima edizione, anche quest’anno la Giornata del Contemporaneo aprirà gratuitamente le porte dei musei Amaci e di più di 800 realtà in tutta Italia per presentare artisti e nuove idee attraverso mostre, laboratori, eventi e conferenze.

Un programma multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo dell’arte contemporanea, portando la manifestazione organizzata da Amaci a essere considerata l’appuntamento annuale che ufficialmente inaugura la stagione dell’arte in Italia.

Anche i Musei Civici di Palazzo d’Avalos hanno aderito all’iniziativa e nella giornata di sabato 11 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile visitare gratuitamente la Galleria di Arte Contemporanea dove sono esposte le collezioni Mediterrania e Segni d’Arte.

Nel pomeriggio poi, alle 17.00, le storiche dell’arte dei musei offriranno attraverso la lettura delle “Lettere a Odette” un momento di approfondimento della pittura di Armando De Stefano.



Per informazioni

Musei Civici di Palazzo D’Avalos, Piazza Lucio valerio Pudente, 5.

Tel. 0873.367773 oppure 334.3407240