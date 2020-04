Allievi regionali, D'Annunzio Marina-Bacigalupo 0-1. Pesantissimo colpo esterno degli allievi regionali della Bacigalupo che ottengono tre punti d'oro espugnando per 1-0 il difficile campo della D'Annunzio Marina: decisiva a inizio ripresa la rete di Irace che ha regalato una grande vittoria alla squadra di mister Maurizio Baiocco.

Nel primo tempo le due squadre si studiano e hanno qualche occasione, ma il risultato non si sblocca: i pescaresi scheggiano una traversa, i vastesi sfiorano il gol con un pallonetto di Benvenga terminato fuori.

Nella ripresa al 44' arriva il vantaggio della Bacigalupo grazie a un perfetto tiro in diagonale di Irace che fulmina il portiere avversario mettendo il pallone nell'angolino; poco dopo la D'Annunzio Marina va vicina al pareggio e colpisce un clamoroso palo su una disattenzione difensiva dei vastesi che, dal canto loro, nel finale falliscono un paio di buone opportunità per raddoppiare.

Il match termina comunque 1-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che porta a casa un successo molto pesante grazie a una prestazione solida contro un avversario insidioso. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Caldora.

Tabellino

D'Annunzio Marina-Bacigalupo 0-1 (0-0)

Reti: 44' Irace (B)

Bacigalupo: Di Felice, D´Amario (Berardi), Di Casoli, Carriero, Frangione, D´Alò, Benvenga, Marzocchetti (Di Lorenzo), Natarelli (Canosa), Irace, Fontana. All. Baiocco





Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Caldora 3-0. Quarta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono anche la Caldora e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Partita sottotono dei vastesi che in avvio rischiano grosso, i pescaresi infatti colpiscono un clamoroso palo sfiorando il vantaggio. Al 30 però è la squadra di mister Luigi Menna a sbloccare il risultato: l'1-0 porta la firma di Cipollone, abile a inserirsi alla perfezione in area di rigore ospite. Un minuto dopo arriva il raddoppio grazie a un gol di Cieri che finalizza una bella azione corale, si va al riposo così sul 2-0.

Nella ripresa al 40' la Bacigalupo cala il tris, ancora con Cipollone (doppietta per lui) che di testa infila la rete del definitivo 3-0. Dopo la grande prestazione contro il River Casale, oggi è bastata una prova opaca, soprattutto nel primo tempo, per portare a casa il quarto successo di fila: l'obiettivo ora è di alzare il livello in vista della dura trasferta di domenica prossima sul campo del Manoppello Arabona.

Tabellino

Bacigalupo-Caldora 3-0 (2-0)

Reti: 30' Cipollone (B), 31' Cieri (B), 40' Cipollone (B)

Bacigalupo: Massimi (Roberti), Santilli, Maroscia (Catalano), Plescia, Ali (Vitelli), Ciccotosto A., Nuozzi (Marinaro), Cieri, Farina (Ciccotosto C.), Lavacca (Molino), Cipollone (Catania). All. Menna

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Si vestono da corsare Poggio degli Ulivi e River Casale che restano da sole in vetta sbancando i campi dell'Acqua e Sapone e della Caldora, vincono in trasferta anche la Bacigalupo (1-0 sulla D'Annunzio Marina) e il Miglianico (3-2 sulla Giovanile Chieti), rallenta invece la Virtus Vasto, fermata sull'1-1 a Manoppello. Da segnalare i primi successi in campionato per il Francavilla e per il Fossacesia che piegano il Ripa e la Spal Lanciano, termina in parità infine Lauretum-Sporting Casoli.



Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi e River Casale 12, Virtus Vasto 10, Bacigalupo 9, Miglianico 8, Caldora e D'Annunzio Marina 7, Giovanile Chieti 6, Acqua e Sapone, Fossacesia e Francavilla 4, Manoppello Arabona e Sporting Casoli 2, Lauretum e Ripa 1, Spal Lanciano 0

Giovanissimi girone B. Nel posticipo di lunedì i Delfini Biancazzurri battono con un pirotecnico 5-4 la Giovanile Chieti e conservano il primo posto in classifica insieme alla Bacigalupo e alla Virtus Vasto che sconfiggono rispettivamente la Caldora e i Quattro Colli, alle loro spalle salgono a quota 9 il Poggio degli Ulivi (3-1 sul Manoppello Arabona) e il River Casale (2-0 sulla D'Annunzio Marina); colpi esterni per il Fossacesia e per il Lauretum che passano sui terreni del Penne e della Gladius, mentre si dividono la posta in palio Atletico Montesilvano e Francavilla.

Classifica giovanissimi girone B: Bacigalupo, Delfini Biancazzurri e Virtus Vasto 12, Poggio degli Ulivi e River Casale 9, Caldora 7, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Giovanile Chieti, Lauretum e Manoppello Arabona 6, Atletico Montesilvano, Francavilla e Gladius 1, Penne e Quattro Colli 0

Loris Napoletano