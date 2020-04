Condanne per complessivi 20 anni e 6 mesi oggi, a Vasto, al termine del processo con rito immediato sull'operazione Take Away, il blitz antidroga con cui a maggio i carabinbieri avevano fatto irruzione all'interno di una casa di via Galante, in località Incoronata. Un giro d'affari che, secondo gli investigatori, poteva raggiunger ei 10mila euro al mese, provento dello spaccio di cocaina, eroina e hashish.

Oggi il processo per sei imputati: Rosa De Rosa, Margherita Bevilacqua, Vincenzina Bevilacqua, Antonietta Cerelli, Mike Bevilacqua e Pasquale Del Borrello. La pubblica accusa ha chiesto rispettivamente per ognuno di loro 29 anni complessivi di reclusione.

La sentenza - Difesi dagli avvocati Angela Pennetta, Giovanni Cerella, Raffaele Giacomucci e Fiorenzo Cieri, i sei imputati (Nicola Di Pietro aveva già patteggiato la pena) hanno subito queste condanne: Rosa De Rosa 5 anni e 6 mesi di reclusione e 24mila euro di multa, Margherita Bevilacqua 6 anni e 24mila euro di multa, Vincenzina Bevilacqua 4 anni e 6 mesi di reclusione e 24mila euro di multa, Antonietta Cerelli 2 anni e 3mila 200 euro di multa, Mike Bevilacqua 3 anni ai domiciliari e 24mila euro di multa, Pasquale Del Borrello un anno e 6 mesi ai domiciliari e 4mila euro di multa.