L’Associazione Professionisti del Vastese, con il patricinio degli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologi ed il Collegio dei Geometri, ha organizzato per il giorno mercoledì 15 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00 presso la sala conferenze del Gulliver Center in via Incoronata 157/B a Vasto, un incontro tecnico sulla Micronazione sismica nel territorio di Vasto.