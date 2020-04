Quella 2014 è stata un'edizione di successo per il Trofeo Podistico Città del Vasto. L'appuntamento, organizzato dalla Podistica Vasto per l'11° anno, ha visto la partecipazione di quasi 650 atleti. Pubblichiamo le classifiche, con i primi 10 nella generale uomini e donne e i vincitori delle categorie. È possibile anche scaricare il pdf con la classifica generale, comprese la gara non competitiva e le classifiche delle categorie junior.

Le immagini della gara (clicca qui)

Classifica Generale Uomini (primi 10)

1. Beniyamin Senibeta Adugna (31’13’’)

2. Sergio Naglieri (32’26’’)

3. Antonio Bucci (32’27’’)

4. Angelo Marchetta

5. Carlo Angelucci

6. Massimo Lizza

7.Giuseppe Miglietti

8. Douglas Scarlato

9. Nicolino Catalano

10. Silvio Alberti

Classifica generale donne (prime 10)

1. Paola Di Tillo (36’39’’)

2. Nicla Pagliuso (38’35’’)

3. Ilaria De Leonardis (39’08)

4. Martina Del Rosso

5. Annalisa Di Pietro

6. Barbara Spadaccini

7. Lorella Bassani

8. Rosalba Monarchese

9. Julia Mariani

10. Flavia Di Marzio

I vincitori di categoria

M16

1. Douglas Scarlato

2. Akim Antonicchio

3. Paolo Mannarino

M23

1. Angelo Marchetta

2. Carlo Angelucci

3. Paride Trulli

M30

1. Kevin Aristide Kouakoou

2. Domenico Troiano

3. Michele D’Alberto



M35

1. Nicolino Catalano

2. Davide Foresi

3. Vincenzo Del Villano

M40

1. Massimo Lizza

2. Christian Noristefano

3. Marco Di Lello

M45

1. Giuseppe Miglietti

2. Silvio Alberti

3. Piero Bogazzi

M50

1.Massimo Miri

2. Marcello Priolo

3. Giancarlo Placido

M55

1. Franco Morena

2. Tonino Massucci

3. Maurizio Paladino

M60

1. Roberto Ialacci

2. Luigi Zinni

3. Giulio Vanziro

M65

1. Renato Rugo

2. Antonio Magnacca

3. Franco Di Tommaso

M70

1. Giulio Passot

2. Nicola Manes

3. Alceo Spinelli

M75

1. Enzo Fratini

2. Oreste Micolucci

3. Antonio Di Lallo

F16

1.Del Rosario Carla

2. Miriam Bellanza

F23

1. Julia Mariani

2. Sabrina Felice

3. Silvia Moretti

F30

1. Rossella Leone

2. Cristina Petrilli

3. Maria Loreta Bellobuono

F35

1. Annalisa Di Pietro

2. Flavia Di Marzio

3. Mariele Costantini

F40

1. Martina Del Rosso

2. Barbara Spadaccini

3. Alessandra Bruno

F45

1. Lorella Bassani

2. Rosalba Monarchese

3. Grazia Evangelista

F50

1. Lidia Scenna

2. Anna Maria Guida

3. Stella Nubia

F55

1. Nunzia Melchiorre

2. Elena Tammaro

3. Donatina Sciarra

F60

1. Maria Brindisi

2. Letizia Controguerra

3. Maurizia Fracasso

F65

1. Silvana Colangelo

2. Anna Orsini

F70

1.Splendora Di Benedetto

La classifica completa da scaricare (clicca qui)