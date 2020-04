Nuovo appuntamento con L'edicola del Bar Walter, questo lunedì la sigla di inizio della trasmissione è stata intonata dal Capitano Tonino Di Santo che è tornato a farci visita in questa nuova stagione.

Tra gli ospiti di Stefano Troilo c'è stato Francesco Mucci, mister dell'Incoronata Calcio Vasto che dopo la promozione dello scorso anno sta ben figurando nel torneo di Prima Categoria.

A seguire due maestri del calcio a 5, il mostro sacro Marco Mileno, giocatore dai grandi trascorsi e mister Giampaolo Porfirio, un altro che non ha bisogno di presentazioni. Entrambi hanno illustrato il nuovo progetto della Vastese Calcio a 5 che punta a far appassionare la città e i più giovani al calcetto.

In conclusione l'intervento di Alberto Saviello, presidente di Fiab Vasto Pedala, associazione cittadina che vuole sensibilizzare alla mobilità sostenibile.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.