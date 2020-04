Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto organizza un Corso di counseling gratuito in partenza da novembre 2014. Si tratta di un corso introduttivo di 20 ore finalizzato ad individuare, sviluppare e consolidare le competenze relazionali trasversali, in particolarità di base del counseling, le abilità di ascolto e di compresione empatica, utili in tutti i campi della propria vita.

Il corso è suddiviso in quattro incontri: presentazione del corso e introduzione ai fondamenti del counseling, la comunicazione efficace, le tecniche di ascolto attivo, la gestione dello stress nella relazione d’aiuto ed esercitazioni pratiche.

La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione all’associazione. Il corso sarà svolto nei weekend a partire da novembre in data ancora da definire presso la sede in via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonicamente al 331.32.65.885 o al 328.00.36.410 oppure inviare una mail al seguente indirizzo aspicvasto@virgilio.it

Sarà rilasciato attestato di partecipazione a coloro che non abbiano superato il 10% di assenze sul monte ore complessivo.

In programma anche un nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè. Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della comunità. Il calendario sarà reso noto prossimamente.

E' attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.





Per ulteriori informazioni

331.32.65.885

https://www.facebook.com/aspic.vasto?fref=ts

www.aspicvasto.com