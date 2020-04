Il Commissariato di Vasto cambia guida. Da oggi è in servizio il vice questore aggiunto Alessandro Di Blasio, in precedenza dirigente della squadra volante di Pescara. Di Blasio prende il posto di Cesare Ciammaichella, promosso primo dirigente, che da domani sarà distaccato a Roma.

Alessandro Di Blasio, 43enne pescarese, dopo la laurea in giurisprudenza a Teramo ha iniziato la carriera in polizia alla questura di Venezia. Poi il passaggio alla squadra mobile di Bologna e successivamente a Teramo, come dirigente della volante. Nel 2010 il rientro nella sua Pescara come vice capo della mobile, dopo due anni la promozione a capo della squadra volante.