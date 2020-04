La città di Vasto porta bene alla Cucine Lube Banca Marche Treia che vince il quadrangolare internazionale di volley "Città del Vasto", bissando il successo ottenuto lo scorso dicembre sempre in una manifestazione amichevole. Anche in quell'occasione a contendere la vittoria finale ai marchigiani c'era la Sir Safety Perugia. Il torneo andato in scena durante il fine settimana al PalaBCC, con l'organizzazione di Dario Da Roit e Muzak Eventi, ha visto la partecipazione, oltre alle due migliori squadre italiane, di Ankara e Galatasaray. Le due formazioni turche si sono affrontate ieri pomeriggio, con gli uomini di coach Bernardi che si sono imposti sui connazionali.

Prima del big match sul taraflex tricolore sono scesi i ragazzi delle formazioni under 17 per contendersi la vittoria del Trofeo Abruzzo. La vittoria, come da pronostico, è andata alla Teate Volley, squadra in cui militano tre giovani pallavolisti vastesi, Antonio Del Fra, Giacomo Fiorillo e Francesco Pignatelli, ed è allenata da Norman Colella con il supporto di Giuseppe Del Fra.

L'attesa era tutta per la finale tra Lube e Sir Perugia, con i marchigiani che sono riusciti ad imporsi in soli tre. Molto combattuto il primo parziale, finito 28-26, poi la squadra di coach Giuliani è riuscita a chiudere sul 25-21 e 25-20. Tanti applausi per le giocate di alto livello da parte dei pallavolisti in campo che, in questa fase di precampionato, non si sono certamente risparmiati. Sono stati il presidente della Fipav Abruzzo, Fabio Di Camillo, e il vicesindaco di Vasto, Vincenzo Sputore, a consegnare i premi ai due capitani. Nel corso della premiazione, oltre alle tradizionali coppe, il presidente Nocciolino ha offerto ai giocatori anche il vino della Cantina San Michele. Premi speciali per il miglior schiacciatore, consegnato da Nando Miscione a Kurek (Lube) e al miglior giocatore del torneo, consegnato da Dario Da Roit all'idolo indiscusso del pubblico Atanasijevic (Perugia).



Cucine Lube Banca Marche: Fei 9, Henno (L1), Parodi 1, Paparoni (L2), Vitelli n.e., Stankovic 10, Kovar 8, Sabbi 3, Monopoli, Shumov n.e., Kurek 13, Baranowicz 1, Podrascanin 12. All. Giuliani.

Sir Safety Perugia: Buti 5, Fromm 5, Paolucci n.e., De Cecco 5, Giovi (L1), Barone n.e., Tzioumakas n.e., Beretta 8, Vujevic, Atanasijevic 16, Fanuli (L2), Sunder 7, Maruotti 8. All. Grbic.

PARZIALI: 28-26 (33'), 25-21 (29'), 25-20 (27').