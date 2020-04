Esordio amaro per la BCC Vasto Basket nel campionato 2014/2015 di serie B. I biancorossi, dopo tre quarti di gara condotti saldamente, con un vantaggio arrivato fino al +12, crollano nell'ultimo parziale (29-13 per i padroni di casa) e lasciano vittoria e due punti in Calabria.

La cronaca. Il primo canestro della nuova stagione lo segnano i padroni di casa con Scuderi. Poi è la BCC Vasto Basket a prendere in mano la partita e Lagioia al primo tentativo infila una tripla (2-3). Ancora avanti i biancorossi, -che allungano sui padroni di casa con i due canestri in serie di Mirone (4-9). C’è poi il rientro dei calabresi (7-9) che però non si concretizza perché Lagioia riporta i suoi a +4 (7-11). Il pareggio dei padroni di casa arriva qualche minuto più tardi, grazie al tiro di Sereni (13-13). E’ bravo ancora una volta Mirone a ritrovare il vantaggio di un possesso per i suoi (13-15) con cui si chiude il primo quarto.

Si riparte per il secondo quarto ed il Catanzaro prova il rientro, ma poi ci pensa Martelli, con una tripla ed un altro canestro a mantenere la BCC Vasto Basket avanti (16-20). La squadra vastese prende coraggio e la tripla di Dipierro regala il massimo vantaggio di giornata (18-25). Ma è ancora Scuderi a trascinare i suoi, segnando i due tiri liberi che valgono il rientro ad un possesso di differenza (24-26). Un Di Tizio in versione tiratore a riportare nuovamente avanti i suoi con una tripla (25-29). La trama della partita è sempre la stessa, quando la BCC Vasto Basket prova la fuga il Catanzaro riesce a ricucire. Al riposo lungo si va con gli ospiti avanti 30-28.

Si torna in campo e i biancorossi spingono forte, ritrovano di nuovo il massimo vantaggio di +7 grazie ali libero di Dipierro e i canestri di Mirone e Durini (28-35). Così coach Tunno chiama timeout per riorganizzare le idee ai suoi. Va ancora forte la compagine biancorossa, con i canestri di Mirone e Lagioia, intervallati dai liberi di Scuderi, che allungano sul massimo vantaggio di 9 punti (30-39). La squadra del presidente Spadaccini sembra aver preso coraggio, perché riesce ad allungare ancora, fino al +12, con il canestro vincente di Alex Martelli (32-44). Il Catanzaro prova a rifarsi sotto, ma Ierbs e compagni riescono a tenere il vantaggio in doppia cifra (35-45). Nel finale di quarto, però, sono due triple di Carpanzano ad annullare quasi tutto il vantaggio acquisito dai biancorossi per il 43-47 con cui si va all’ultimo riposo in panchina.

Ultimi dieci minuti di gara che si aprono con Mirone che dalla lunetta fa 1su2 e il punteggio va sul 45-48. È ancora Mirone a tenere avanti i suoi, ma poi Carpanzano, alla terza tripla consecutiva a cavallo dei due quarti, porta avanti il Catanzaro. Dopo una partita condotta avanti ora è la BCC Vasto Basket a dover inseguire. Ci pensa Lagioia, con un tiro da tre, a riportare nuovamente la gara in equilibrio (53-53) quando mancano 5 minuti e mezzo alla sirena finale. Il Catanzaro piazza un break da 6-0 con le triple di Carpanzano e Naso (59-53). Allungano ancora i padroni di casa (61-53), poi Durini torna a far muovere il tabellone che fino a quel momento aveva segnato appena 6 punti per i vastesi (61-55). Dipierro prova a tenere vive le speranze dei suoi, ma risponde subito Fall, conservando i 6 punti di vantaggio per il Catanzaro (63-57). Il finale è tutto per i padroni di casa, che incrementano il punteggio fino al 70-60 con cui si chiude la partita.

Catanzaro – BCC Vasto Basket 72-60

Catanzaro: Carpanzano, Battaglia, Scuderi, Sereni, Fall, Fratto, Naso, Ippolito, Zofrea, Morici. Coach: Tunno

BCC Vasto Basket: Dipierro, Durini, Martelli, Lagioia, Mirone, Antonini, Di Tizio, Ierbs, Cordici. Coach: Di Salvatore