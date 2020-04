La pioggia ha risparmiato i quasi 650 podisti che hanno preso parte all'11ª edizione del Trofeo Città del Vasto. Numeri importanti per la manifestazione organizzata dalla Podistica Vasto, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, e inserita nel circuito Corrilabruzzo. I primi a partire, alle 9 del mattino, sono stati i piccolissimi atleti di 5 anni. Poi tutte le altre categorie, con percorsi sempre più lunghi, fino ad arrivare alle 10, quandi i quasi 600 partecipanti alla 10 chilometri si sono schierati sotto l'arco posizionato in piazza Rossetti. L'organizzazione, curata dalla Podistica Vasto con in testa il presidente Daniele Altieri, ha curato l'assistenza lungo il percorso. A vigilare sulla sicurezza dei podisti le forze dell'ordine e la protezione civile.

Tanto entusiasmo al via della corsa, con i più forti che si sono lanciati lungo le vie del centro storico al colpo di pistola della giuria. Una gara veloce, con Beniyamin Seniseta Adugna che sin dai primi metri è andato in fuga. Come da pronostico il corridore dell'Atletica Abruzzo L'Aquila, grande protagonista anche nelle altre gare della stagione, ha tagliato per primo il traguardo, migliorando il record della manifestazione. Dietro di lui il vastese Sergio Naglieri, portacolori del Team Fantini e Antonio Bucci, della Tocco Runner. Tra le donne è stata Paola Di Tillo, della Virtus Campobasso, seguita da Nicla Pagliuso, della Runners Termoli, e Ilaria De Leonardis, dei Runners Chieti. Come gruppo più numeroso è stato premiato lo squadrone della Podistica San Salvo, seguito dai Runners Chieti.

Bene tanti altri volti noti del podismo abruzzese e italiano. Positiva la prova dei vastesi Nicolino Catalano, Douglas Scarlato, Roberto Ialacci, tanto per citare alcuni dei nomi, sempre in evidenza la freccia biancorossa Giulio Passot. In gara anche gli atleti dell'Atletica Vasto, compreso il presidente Lucio Del Forno, e I Tapascioni, con Nicola Delli Benedetti e il presidente Tonino Bevilacqua. Non poteva mancare il sempreverde Duilio Fornarola, che si sta preparando per la Maratona di New York.

Al termine della corsa la consegna dei pacchi gara e il meritato ristoro per tutti coloro che hanno sudato lungo le strade vastesi, per poi procedere alle premiazioni in piazza Rossetti. Come sempre positiva la riuscita della manifestazione, con una crescita di anno in anno che può rappresentare uno stimolo per il movimento podistico vastese.