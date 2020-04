La Vastese viene beffata allo scadere dal Martinsicuro, all'Aragona finisce 1-1. I biancorossi passano in vantaggio al 7' con Piscopo, al terzo gol consecutivo nelle ultime tre partite, ma vengono raggiunti negli ultimissimi secondi di recupero da Rosa. Un punto che permette alla squadra di Precali di salire a quota 10 in classifica. La vittoria avrebbe portato la Vastese, che ha il dmerito di non aver chiuso la partita quando poteva, al primo posto del torneo di Eccellenza con Avezzano, Pineto e San Salvo.

La partita. La Vastese ospita il Martinsicuro del capocannoniere Rosa, ex Chieti, per lui 6 gol in 5 giornate. La squadra di mister Vagnoni è reduce da 3 vittorie, la Vastese invece è in rampa di lancio e dopo aver centrato 2 vittorie nelle ultime 2 giornate vuole fare il tris per inserirsi stabilmente nei piani alti della classifica. In settimana la società ha chiesto il supporto ai propri tifosi in un incontro pubblico. Precali conferma Antenucci tra i pali e schiera Irmici terzino sinistro al posto di Napolitano, torna titolare Stango, Soria unica punta, in panchina Dema e Maimone.

La Vastese si stringe attorno al segretario Dino Monteferrante per la scomparsa della mamma, Maria Giuseppa D'Addiego, venuta a mancare sabato notte. I funerali saranno celebrati lunedì 6 ottobre, presso la chiesa dei Salesiani alle ore 10.30. La società, la squadra e tutto lo staff tecnico esprimono le più sentite condoglianze all'amico Dino.

Biancorossi in avanti al 4' con Soria che appoggia a Piscopo sulla destra che gli ripassa la palla, cross al centro, Bonuso centralmente colpisce male. Al 7' padroni di casa in vantaggio con Piscopo, Soria dalla sinistra mette in mezzo, l'attaccante tira ma colpisce il palo, sulla ribattuta insacca, terzo gol consecutivo nelle ultime tre partite per lui. I locali insistono e al 13' su corner dalla destra di D'Ambrosio svetta Corbo di testa, Perozzi para. Al 19’ bel lancio dalla retrovie di Corbo per Stango che calcia ma non inquadra la porta. Al 24' Martinsicuro pericoloso, Fini dalla destra mette in mezzo per Tedeschi che di testa manda fuori da posizione ravvicinata. Un minuto dopo è Tedeschi a servire in mezzo Rosa che calcia, Corbo ribatte.

Al 29' bella sponda di Soria per D'Adamo che avanza e dal limite dell'area tira, la palla sorvola la traversa. Nel finale la Vastese ha qualche incertezza in difesa, ma non subisce più di tanto. Al 39' Vastese vicinissima al raddoppio, su corner di D'Ambrosio dalla destra il portiere Perozzi esce ma non trattiene la sfera, arriva Corbo che colpisce di testa, la palla sta per superare la linea di porta quando Porfiri allontana. Al 42' brivido per la squadra di Precali, Carboni colpisce in pieno l'incrocio dei pali su punizione dal limite. Finale in leggero affanno per i biancorossi che chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco.

Ad inizio ripresa Precali manda in campo il portiere Leo al posto dell'infortunato Antenucci. Al 47' si vede subito il nuovo entrato che neutralizza con un intervento perfetto la punizione di Carboni indirizzata sotto l’incrocio. Rischia la Vastese che deve chiudere la partita ma sono ancora gli ospiti a farsi vedere in avanti al 57’ con un tiro di Pietropaolo che sorvola la traversa. Al 61' Piscopo toglie palla a Pietropalo e serve centralmente Stango che si avvicina alla porta, Perozzi esce e chiude lo specchio. Al 63' ancora una buona palla in area per Piscopo ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa avversaria.

Al 67’ a sorpresa Precali inserisce Napolitano per D’Adamo, Irmici va al centro della difesa con Corbo, tra i migliori e Spagnuolo a centrocampo. Il Martinsicuro acquisisce sempre più fiducia e si porta ancora in avanti al 71' con Pietropaolo che dalla sinistra serve Antenucci che appena entrato in campo da posizione ravvicinata manda fuori. Al 73' Soria per Bonuso, il centrocampista si coordina e tira, palla alta. Al 75' combinazione D'Ambrosio-Piscopo-Soria con quest'ultimo che manda sul fondo.

Gli ospiti non si arrendono e al 78' un tiro insidioso di Piunti impegna Leo, il portiere biancorosso neutralizza in due tempi. La Vastese difende il vantaggio e prova a punire in contropiede. Al 44’ Soria ha la palla per chiudere definitivamente i conti ma a tu per tu con Perozzi manda fuori. Negli ultimi secondi di recupero arriva la beffa targata Rosa che insacca di testa su cross di Nepa dalla sinistra e fissa il risultato sul definitivo 1-1.

Sfuma così in extremis, anche a causa di un atteggiamento a volte superficiale, la possibilità di rivedere la Vastese nelle prime posizioni di classifica visto che le squadra che erano davanti hanno tutte perso o pareggiato. Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Capistrello sconfitto 2-0 a Miglianico.

Tabellino

Vastese-Martinsicuro 1-1 (1-0)

Reti: 7’ Piscopo (Vastese), 93’ Rosa (Martinsicuro)

Vastese: Antenucci (46’ Leo), Balzano, Irmici, Spagnuolo, Corbo, D’Adamo (67’ Napolitano), Piscopo (89’ De Vita), D’Ambrosio, Stango, Soria, Bonuso. A disposizione Dema, Maimone, Mascolo, Salcuni. Allenatore Gianpietro Precali

Martinsicuro: Perozzi, Porfidi (58’ Travaglini), Piunti, Tedeschi (71’ Antenucci), Di Paolo, Di Natale, Pietropaolo, Carboni, Rosa, Nepa, Fini (76’ Emilii). A disposizione Diongue, Latini, Veccia, Piermontese. Allenatore Roberto Vagnoni.

Arbitro: Mauro Ferrone (Pescara), assistenti: Manuel Anelli (Pescara), Valentino Cialini (Teramo)

Ammoniti: Fini (Martinsicuro), Corbo (Vastese), Emilii (Martinsicuro)

I risultati della 6° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Sulmona 2-0

Alba Adriatica-Vasto Marina 2-0

Avezzano-Paterno 0-3

Borrello-Montorio 0-2

Cupello-Torrese 3-6

Francavilla-San Salvo 1-2

Miglianico-Capistrello 2-0

Renato Curi Angolana-Pineto 0-0

Vastese-Martinsicuro 1-1

La classifica

Avezzano 12

Pineto 12

San Salvo 12

Paterno 11

Torrese 11

Vastese 10

Angolana 10

Martinsicuro 10

Francavilla 10

Miglianico 9

Alba Adriatica 8

Montorio 7

Acqua&Sapone 6

Capistrello 6

Borrello 5

Cupello 5

Vasto Marina 3

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 12 ottobre, ore 15.00

Capistrello-Vastese

Martinsicuro-Avezzano

Montorio-Cupello

Paterno-Alba Adriatica

Pineto-Acqua&Sapone

San Salvo-Miglianico

Sulmona-Francavilla

Torrese-Renato Curi Angolana

Vasto Marina-Borrello