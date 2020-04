Dopo la roboante vittoria della scorsa giornata, la All Games San Salvo C5 era attesa da una trasferta molto insidiosa sul campo della Maco L’Aquila che veniva da una sconfitta casalinga per 1-0 contro L’Atletico Silvi. Nella marsica arriva per i sansalvesi la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo un match giocato su alti ritmi agonistici.

Si gioca su un campo in erba sintetica ed all’aperto, condizioni del tutto a sfavore dei ragazzi di mister Lanza, non proprio abituati a questo tipo di situazione. Fortunatamente le condizioni meteo sono ottimali e non incidono ulteriormente sulla gara. Come per la partita scorsa, la partenza dei sansalvesi è devastante, il “Colombaro show” si ripete ed in 7’ di gioco gli ospiti sono gia in vantaggio per 2 reti a 0 con due grandissime giocate del laterale biancazzurro. La Maco sbanda ancora in qualche circostanza ma col passare dei minuti prende sempre di più in mano il pallino del gioco e costringe gli ospiti sulla difensiva. Dall’altra parte la All Games difende discretamente e non concede molte occasioni, e dove non chiude la difesa ci pensa un ottimo Della Penna. Al 15’ però la difesa ospite sbanda e concede un varco centrale a Boianelli che supera di precisione l’estremo difensore. Il gol suona la carica per i viola di casa che mettono alle corde gli avversari e creano almeno altre 2 occasioni molto pericolose colpendo anche un incrocio dei pali, tuttavia non riescono a trovare la rete del pareggio e si va al riposo sul 1 a 2.

La ripresa si gioca ad una sola porta, la Maco tiene il possesso palla e schiaccia totalmente il San Salvo anche se quasi mai riesce a trovare la via del gol in maniera pulita. Dal 10’ in avanti iniziano i problemi per mister Lanza, Di Ghionno viene colpito alla caviglia ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Di Paolo che, 5’ più tardi, prende un altro duro colpo al piede e non riesce a continuare la gara. I contrasti e la cattiveria agonistica dei padroni di casa s’intensificano ma capitan D’Alonzo ed i suoi non si lasciano di certo intimorire, anche i più piccoli dicono la loro e lottano contro tutti e tutto. A 10’ dalla fine la gara diventa uno spettacolo pirotecnico, gli ospiti sono stanchi e non riescono più a chiudere tutti gli spazi ed è qui che sale in cattedra un Della Penna stratosferico. Il portiere sansalvese le prende tutte, compie almeno 3 o 4 interventi miracolosi e tiene i suoi a galla fino a 5’ dalla fine quando un’incursione di Agrusti lo trafigge e riporta il risultato in parità. I tifosi casalinghi alzano la voce e cresce l’incitamento per i propri beniamini che, galvanizzati dalla rete, si riversano in attacco alla ricerca del gol vittoria che sembra imminente. La prova di carattere della All Games è da applausi e quella di Della Penna è da 9 in pagella, dopo aver sventato un paio di limpide occasioni, Di Bello lancia in campo aperto Colombaro che salta il portiere ma non riesce a segnare per la chiusura di un difensore sulla linea di porta, è calcio d’angolo. Perazzoli batte, nella mischia la palla carambola sui piedi di D’Alonzo che trafigge il portiere e riporta in vantaggio gli ospiti. A 2’ dal termine Colombaro pasticcia a centrocampo e concede una ripartenza 2 contro 1 ai padroni di casa, sempre D’Alonzo è costretto a far fallo da ultimo e viene espulso dal campo. Le occasioni da gol per L’Aquila non si contano più, errori grossolani sul secondo palo ed interventi miracolosi di Della Penna mantengono il risultato fermo sul 2 a 3 fino al secondo minuto di recupero quando, ad 1’ dal termine ed ancora con l’uomo in meno, Ninni intercetta palla e di punta scaglia il pallone in rete direttamente dalla difesa. Ora è davvero finita, il presidente Di Ghionno e il sio vice Daniele,in tribuna esplodono di gioia al fischio finale dell’arbitro che sancisce il 2 a 4 finale per la All Games San Salvo c5.

Per quanto visto in campo bisogna ammettere che la Maco L’Aquila meritava di più, ha creato un’infinità di occasioni ma non è stata capace di sfruttarle, dall’altra parte il San Salvo mette sempre di più in evidenza un carattere d’acciaio, le reti continuano ad arrivare con buona media e la difesa si avvicina sempre di più agli standard di mister Lanza che, come sempre, dimostra tutto il suo ottimo lavoro e la sua esperienza coi risultati. L’appuntamento è per sabato prossimo in casa, si spera, contro un’altra neo-promossa, l’Atletico Lanciano di mister Morena che nell’ultimo turno ha battuto 9 a 6 il Sagittario Pratola.