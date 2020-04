Il Team Vastese Inn-Tesla Bike, giovane formazione con atleti del territorio, al suo primo anno di partecipazioni alle competizioni che contano nel ciclismo fuori strada in Abruzzo conquista inaspettatamente e contro ogni previsione l’ambita Coppa Abruzzo per squadre. I ciclisti del presidente Luigi Di Lello sono riusciti nell'impresa di precedere squadre importanti come la Bike pro Bottecchia di Chieti, la All Bike di Lanciano e la Ciclistica l’Aquila. Altra importante affermazione è stata quella nel trofeo interregionale Sulle orme dei Sanniti. "Il ciclismo in generale è uno sport duro, di sofferenza. La mountain bike lo è ancora di più perché si va a svolgere su strade sterrate, di terra e di roccia ed il ciclista oltre a possedere i requisiti classici del ciclismo da strada deve possedere la tecnica di guida del mezzo meccanico - spiega il presidente del giovane team vastese, Luigi Di Lello -. La MTB, inoltre, è un ottimo veicolo promozionale del territorio dove si svolgono le manifestazione. Il nostro territorio del vastese in molte circostanze è stato teatro di appuntamenti per centinaia e centinaia di ciclisti ed accompagnatori che hanno potuto apprezzare valenze naturalistiche, architettoniche e buona cucina che poi sono alla base dei presupposti per fare turismo.

Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti sia in ambito meramente sportivo che per la capacità di organizzare ed attrarre sul nostro territorio gli amanti delle due ruote. In ambito sportivo vantiamo, in Abruzzo, sia la vittoria di squadra, con la conquista della Coppa Abruzzo che quella in ambito individuale, con la vittoria di un nostro ciclista, Fabio Marino, nella categoria A1. Poi abbiamo due posti d’onore sul podio con Marcello Rabottini nella cat. A2 e Fioravante D’Alessandro nella cat. A3". Nella categoria A5 un terzo posto per lo stesso Luigi Di Lello, che si aggiudica anche la maglia del Challenge sulle Orme dei Sanniti nella stessa categoria. Appena fuori dal podio molti atleti vastesi che si cimentavano per la prima volta nel campionato MTB Abruzzo, tra cui Nicola Jasci, Giuseppe Marchesani e Marco Fusilli, che davvero per poco non sono saliti sul podio della classifica finale. "In ambito organizzativo - aggiunge Di Lello - sono da sottolineare il successo di iscritti e partecipanti ottenuto con il Trofeo Accademia della Ventricina a Scerni, il campionato Gran Fondo d’Abruzzo MTB a Schiavi d’Abruzzo. Da rimarcare la grande festa del ciclismo nel mese di luglio a Vasto con la GranFondo di ciclismo con partenza ed arrivo a Vasto, dopo vari scollinamenti sulle strade del vastese, con oltre 250 i partecipanti. I progetti futuri - conclude il presidente del team- , sono quelli di portare sempre più persone di tutte le fasce di età, soprattutto le donne, a fare questo meraviglioso sport, missione comune alla Uisp, ente di appartenenza della Vastese Inn-Tesla bike".