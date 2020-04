Alba Adriatica-Vasto Marina 2-0. Continua a perdere il Vasto Marina che ad Alba Adriatica incassa la quinta sconfitta stagionale e resta al penultimo posto in classifica. Ospiti con un uomo in meno dal 15' per l'espulsione di Lo Mele. Entrambi nella ripresa i gol dei padroni di casa, al 49' con un eurogol di Ruscioli e al 67' su punizione con Di Massimo. Nonostante l'impegno dei ragazzi e dell'allenatore Massimo Baiocco non sono arrivati i punti, anche se i vastesi non hanno giocato male, tenendo bene il campo.

Lunedì o al massimo martedì, dovrebbe essere comunicato dalla società il nome del nuovo allenatore, in corsa ci sarebbe anche Fabio Montani, presente oggi allo stadio, lo scorso anno prima di accasarsi al Silvi in Promozione, fu cercato dalla Vastese per il dopo Di Santo. Il tecnico pescarese, ex giocatore della Pro Vasto, ha alle spalle varie esperienze in Eccellenza, oltre a quelle in D e C1 come vice. Nel prossimo turno i vastesi affronteranno in casa il Borrello, oggi sconfitto in casa dal Montorio, con un nuovo tecnico in panchina. Se non sarà Montani potrebbe essere uno tra Baiocco e Antonaci.

Francavilla-San Salvo 1-2. Tornano alla vittoria i biancazzurri e lo fanno sul campo di una delle squadre di vertice. Al 14' La Selva porta in vantaggio i padroni di casa, pareggia Marinelli al 30' su rigore, poi lo stesso attaccante sansalvese al 42' sigla il vantaggio su assist di Di Ruocco. Al 78' il Francavilla resta con un uomo in meno per l'espulsione di D'Alonzo. Nel recupero il portiere ospite Cattenari para un calcio di rigore a Lalli e salva il risultato. Il San Salvo torna al comando della classifica con Avezzano e Pineto. Nel prossimo turno sfida casalinga a Cupello contro il Miglianico che ha superato 2-0 in casa il Capistrello.

Nel corso della partita un tifoso locale alla fine del primo tempo ha scavalcato la recinzione del proprio settore, ha attraversato tutto il campo e lanciato un fumogeno nel settore dove si trovavano i sostenitori sansalvesi ferendone uno che, colpito al collo, ha riportato alcune ustioni. Portato in ospedale, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Cupello-Torrese 3-6. Fiera del gol al comunale di Cupello, apre le danze al 4' Pendenza per i rossoblu, pareggia al 7' Pigliacelli, raddoppia ancora Pendenza al 10', risponde di nuovo Pigliacelli al 23'. La Torrese si porta in vantaggio al 35' con De Sanctis e al 40' Pigliacelli firma il poker. Le altre reti arrivano nei minuti finali della ripresa, all'88' Capretta, all'89' Fizzani e al 90' Domizia. Domenica prossima il Cupello andrà a fare visita al Montorio che ha vinto in trasferta contro il Borrello 2-0.

I risultati della 6° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Sulmona 2-0

Alba Adriatica-Vasto Marina 2-0

Avezzano-Paterno 0-3

Borrello-Montorio 0-2

Cupello-Torrese 3-6

Francavilla-San Salvo 1-2

Miglianico-Capistrello 2-0

Renato Curi Angolana-Pineto 0-0

Vastese-Martinsicuro 1-1

La classifica

Avezzano 12

Pineto 12

San Salvo 12

Paterno 11

Torrese 11

Vastese 10

Angolana 10

Martinsicuro 10

Francavilla 10

Miglianico 9

Alba Adriatica 8

Montorio 7

Acqua&Sapone 6

Capistrello 6

Borrello 5

Cupello 5

Vasto Marina 3

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 12 ottobre, ore 15.00

Capistrello-Vastese

Martinsicuro-Avezzano

Montorio-Cupello

Paterno-Alba Adriatica

Pineto-Acqua&Sapone

San Salvo-Miglianico

Sulmona-Francavilla

Torrese-Renato Curi Angolana

Vasto Marina-Borrello