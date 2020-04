Prima Categoria, girone B. In un campionato dove continuano ad esserci tante sorprese torna alla vittoria il Casalbordino di mister Carbonelli dopo la sconfitta di domenica scorsa. In casa i giallorossi superano 2-1 nel derby lo Scerni, in gol Della Penna che realizza un rigore che si è procurato, Lanza e per gli ospiti, che scivolano all'ultimo posto, Gianluca D'Ercole. Il Monteodorisio perde 2-0 a Fresagrandinaria, per i locali doppietta di Vasiu, reti inviolate tra Real San Giacomo e Real Montazzoli mentre il Palombaro passa a Casoli 2-1.

Il Paglieta fanalino di coda vince la prima partita in campionato contro il Trigno Celenza, padroni di casa in avanti con Marchionno, poi arriva il pareggio ospite di Donato Di Pardo, ma nella ripresa i locali segnano ancora con Malavisi e conquistano i primi tre punti della stagione. Grande vittoria anche per l'altra squadra ultima in classifica, lo Sporting San Salvo, che tra le mura amiche, contro la capolista Guastameroli vince 3-1, le marcature tutte nel secondo tempo, di Costantini, Cleo Rossi e Cardarella, poi accorciano gli ospiti. Secondo successo per la Spal Lanciano che in casa supera 3-1 il Roccaspinalveti, che va in gol con Orlando e sul 2-1 sbaglia un rigore con Battista, e si porta in vetta. I lancianesi hanno colpito due traverse e un palo. Nell'anticipo di sabato tra Incoronata e Marcianese è finita 1-1.

I risultati della 3° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Scerni 2-1

Casolana-Palombaro 1-2

Fresa-Monteodorisio 2-0

Incoronata-Marcianese 1-1

Paglieta-Trigno Celenza 2-1

Real San Giacomo-Real Montazzoli 0-0

Spal Lanciano-Roccaspinalveti 3-1

Sporting San Salvo-Guastameroli 3-1

La classifica

Marcianese 7

Spal Lanciano 7

Casalbordino 6

Fresa 6

Guastameroli 6

Palombaro 6

Incoronata Calcio Vasto 4

Real San Giacomo 4

Real Montazzoli 4

Sporting San Salvo 3

Paglieta 3

Trigno Celenza 3

Casolana 3

Roccaspinalveti 3

Monteodorisio 3

Scerni 1

Il prossimo turno, domenica 12 ottobre, ore 15.30

Guastameroli-Real San Giacomo

Monteodorisio-Paglieta

Palombaro-Sporting San Salvo

Real Montazzoli-Marcianese

Roccaspinalveti-Casalbordino

Scerni-Fresa

Spal Lanciano-Incoronata Calcio Vasto

Trigno Celenza-Casolana

Seconda Categoria, girone G. Va al Gs Montalfano il derby tra capoliste a punteggio pieno. I ragazzi di Liberatore battono il Real Montalfano di Piermattei per 1-0 con un gol di Daniele Di Foglio realizzato a 15 minuti dalla fine dell'incontro. Il Gs, che ora comanda la classifica da solo, ha anche colpito un palo con Ferrazzo. Vola l'Odorisiana che batte 3-0 a domicilio il Real Porta Palazzo e si piazza al secondo posto. Doppietta di Colonna e rete di Gentile per i biancoverdi di mister Benedetti che nel finale restano in dieci per l'espulsione di Di Giacomo.

Pareggiano 1-1 Mario Tano e Castelfrentano, il Mario Turdò batte 2-0 il Fossacesia 90, successo esterno del Gissi contro il New Archi Perano per 2-1. Crolla il Carunchio, ancora ultimo a zero punti, travolto 5-0 sul campo del Villa Scorciosa. Nell'anticipo di sabato il San Buono ha battuto 3-2 il Piazzano con le reti di Perrucci, Suriano e Pardi.

I risultati della 3° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Mario Tano-Castelfrentano 1-1

Mario Turdò-Fossacesia 90 2-0

New Archi Perano-Gissi 1-2

Real Montalfano-Gs Montalfano 0-1

Real Porta Palazzo-Odorisiana 0-3

San Buono-Piazzano 3-2

Villa Scorciosa-Carunchio 5-0

La classifica

Gs Montalfano 9

Odorisiana 7

Real Montalfano 6

Gissi 6

San Buono 6

Mario Turdò 6

Villa Scorciosa 5

Mario Tano 4

Fossacesia 90 3

Real Porta Palazzo 3

Castelfrentano 2

Piazzano 1

New Archi Perano 1

Carunchio 0

Il prossimo turno, domenica 12 ottobre, ore 15.30

Carunchio-Mario Tano

Castelfrentano-Odorisiana

Fossacesia 90-Real Montalfano

Gissi-San Buono

Gs Montalfano-Villa Scorciosa

New Archi Perano-Real Porta Palazzo

Piazzano-Mario Turdò





Terza Categoria Vasto. In settimana è stato reso noto il calendario della Terza Categoria Vasto che inizierà domenica 12 ottobre.