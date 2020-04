Sarà Sir Safety Perugia-Cucina Lube Banca Marche la finale del quadrangolare internazionale Città del Vasto, organizzato da Dario Da Roit e Muzak Eventi. Nella sfida valevole per il 3° e 4° posto si sfideranno le due formazioni turche di Ankara e Galatasary. Dopo l'esperienza dello scorso dicembre i PalaBCC accoglie ancora una volta i big della pallavolo, in campo ci sono i campioni e i vicecampioni d'Italia, i campioni di Turchia e vicecampioni d'Europa. Tante le stelle della pallavolo che scendono in campo per regalare un bello spettacolo agli spettatori presenti sugli spalti. Nella prima sfida, tra Perugia e l'Ankara allenata da Lorenzo Bernardi, sono stati gli umbri a vincere per 3-0. Nella seconda partita i marchigiani di coach Giuliani ci hanno messo un set per carburare e poi andare a conquistare la vittoria contro il Galatasararay

Al termine delle due partite in campo c'è una piacevole invasione di appassionato a caccia di foto e autografi. I più desiderati sono senza dubbio Atanasijevic e Juantorena, protagonisti della prima sfida tra Perugia e Ankara. Per gli allenatori il quadrangolare di Vasto è l'occasione per testare il livello delle proprie formazioni alla vigilia dell'inizio della stagione ufficiale. Ne beneficia lo spettacolo, con i pallavolisti che non si risparmiano sul bel taraflex tricolore allestito sul parquet del palazzetto di via dei Conti Ricci.

Oggi, domenica 5 ottobre, il programma prevede alle 16.30 la sfida tra Ankara e Galatasaray per il 3° e 4° posto. Alle 18.30 la finale del trofeo Abruzzo under 17 e poi, alle 20, la replica della finale scudetto della scorsa stagione, Perugia-Lube, che questa volta varrà per un trofeo di minor prestigio ma sarà certamente combattuta fino all'ultimo punto.

Le sfide

Sir Safety Perugia - Halkbank Ankara 3-0 (25-13, 25-22, 25-22)

Sir Safety Perugia: De Cecco, Atanasijevic 15, Beretta 7, Buti 6, Fromm 12, Maruotti 8, Giovi (libero). N.E.: Paolucci, Tzioumakas, Barone, Sunder, Vujevic, Fanuli (libero). All. Grbic.

Halkbank Ankara: Kiyak 1, Sokolov 5, Gunes 2, Batur 5, Juantorena 8, Kubiak 8, Aycazoglu (libero), Sahin (libero), Tekeli 4, Esko, Subasi. N.E.: Cam, Aksoylu. All. Bernardi, vice all. Caponeri.

Cucine Lube Banca Marche - Galatasaray 3-1 (20-25,25-21,25-19,25-21)

Cucine Lube Banca Marche: Fei 7, Henno (L1), Parodi 12, Paparoni n.e., Vitelli n.e., Stankovic 6, Kovar, Sabbi 20, Monopoli, Shumov n.e., Kurek 19, Baranowicz 3, Podrascanin 10. All. Giuliani.

Galatasaray: Zambak n.e., Siratca n.e., Urlu n.e., Ulu n.e., Kocabas n.e., Akseker 5, Cakir n.e., Aydin n.e., Keskin 4, Emet 8, Muhammet n.e., Baranek 13, Polat n.e., Tuia 10, Ozbek (L), Rejlek 20. All. Gulinelli.