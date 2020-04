Era già una giornata da ricordare per lo storico esordio dell'Audax Palmoli nel campionato di serie B. Lo sarà ancora di più perchè le ragazze di mister Di Santo sono andate a conquistare una pesante vittoria sul campo del Centro Ester Napoli. Al fischio finale esultano le ragazze del Palmoli e i dirigenti arrivati in Campania per sostenerle. Una partita ben giocata dalle Panthers, con il risultato che al termine dei 90' minuti poteva essere ancora più generoso.

La prima rete in serie B dell'Audax arriva dai piedi di Bolognese, che al 25' raccoglie un traversone dalla sinistra di Pasciullo e infila un tiro preciso nel sette. Le ospiti spingono forte e ci provano in più occasioni. Il raddoppio si concretizza al 42', ancora sull'asse Pasciullo-Bolognese. Questa volta il traversone arriva dalla destra, Di Ninni va sul secondo palo lasciando spazio a Bolognese che segna la sua doppietta.

Al rientro in campo le padrone di casa cercano di riaprire il match e ci riescono dopo appena 7 minuti quando Volpe sigla la rete dell'1 a 2. Bomber Di Ninni si muove tanto sul fronte d'attacco e, anche se non riesce a trovare la via del gol, è sempre presente nelle azioni dell'Audax. Al 27' torna il doppio vantaggio per la squadra del presidente Angelica Nero. Cicala è brava a sfruttare un'azione da calcio d'angolo e infilare alle spalle di Cozzolino. Ma un minuto più tardi la retroguardia gialloblu si fa trovare impreparata da Barra che accorcia nuovamente le distanze. L'Audax avrebbe ancora possibilità di segnare ma alla fine il risultato rimane fermo sul 3-2 per la formazione abruzzese.

"Non posso che essere soddisfatto - commenta mister Nicola Di Santo a Zonalocale -. La vittoria non è stata mai in discussione, anzi, il risultato poteva essere ancora più largo. Le ragazze hanno assorbito bene l'emozione per l'esordio in serie B, devo fare loro un plauso per l'atteggiamento in campo. Voglio sottolineare il gran lavoro di Di Ninni e la visione di gioco in mezzo al campo di Pastò e D'Angelo. Potevamo e dovevamo chiuderla prima, senza lasciar loro la possibilità di cercare la rimonta fino alla fine. Ma questa è una vittoria che ci dà morale e consapevolezza nei nostri mezzi per quello che potremo fare in questo campionato".

Domenica prossima alle 15 l'esordio casalingo contro l'Apulia Trani.



Centro Ester Napoli - Audax Palmoli 2-3

(25' e 42' Bolognese [P], 7' st Volpe [N], 27' st Cicala [P], 28' st Barra [N])

Centro Ester Napoli: Cozzolino, Sorrentino, Sorriso, Canonico, De Rosa (Sicilia), Righetti, Volpe (Beato S.), Pengue, Di Marzo (Piatti), Barra, D'Alessandro. Panchina: Pascale, Damiano, Beato A. Allenatrice: Nardi

Audax Palmoli: Altieri, Mancini, Savelli, Angelone (40' Cicala - 46'st Marino M.), Montelli, Marino M.P., Di Ninni, D'Angelo, Bolognese, Pasciullo (42' st Ricci), Pastò. Panchina: Berardino, Ossowska. Allenatore: Di Santo