Il semaforo della discordia torna a far parlare di sé. Dopo le lunghe code estive, il dibattito tra chi vuole l'impianto sempre acceso per poter attraversare in sicurezza e gli automobilisti che non vogliono sopportare lunghe attese; e dopo gli episodi di rosso permanente, che hanno mandato il traffico in tilt, ora è l'attraversamento pedonale sulla statale 16 a scatenare le proteste dei residenti del quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria di Vasto Marina: "Nei giorni scorsi i tecnici hanno modificato nuovamente la durata delle luci semaforiche. Il risultato è che, davanti alle strisce pedonali, il verde dura solo pochi secondi, siamo costretti ad attraversare in tutta fretta e, spesso, quando arriviamo dall'altra parte della strada è già scattato il rosso".