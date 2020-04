L'Incoronata Calcio Vasto pareggia 1-1 in casa contro la neopromossa Marcianese, squadra di una frazione di Lanciano, fino ad oggi capolista del campionato di Prima Categoria a punteggio pieno. I vastesi, che venivano da una sconfitta e una vittoria, sono passati in vantaggio al 9' con un meraviglioso tiro dalla distanza di Smiles per poi essere raggiunti nella ripresa da Memmo, entrato da pochi minuti.

La partita. Mucci deve fare a meno di Menabuoni, Romilio, Fioravante e Piras infortunati, mentre Priolo, Trentino e Pegna partono dalla panchina, Mastrangioli viene arretrato in difesa. La Marcianese schiera in avanti il capocannoniere del girone B, Simone Aielli, 4 reti in 2 partite. Al 5' il portiere di casa Benedetti mette subito in mostra il suo noto rinvio lungo, non a caso da queste parti lo chiamano "scrippella", che supera abbondantemente la metà campo e arriva sui piedi di Finamore che in area di rigore non è lesto ad approfittarne.

Niente paura, al 9' ci pensa bomber Pasquale Smiles a portare in vantaggio i suoi con un bolide da fuori area che colpisce internamente l'incrocio dei pali e ricade oltre la linea, è la sua prima rete con la nuova squadra. Gli ospiti rispondono all'11' con una punizione di Rullo che Benedetti mette in angolo. Dopo il vantaggio i padroni di casa sembrano adagiarsi, Mucci dalla panchina predica più aggressività e personalità. La Marcianese ha più possesso palla, ma i tiri nello specchio sono pochi. Nell'ultimo secondo di recupero del primo tempo Aielli ha la palla buona per pareggiare ma davanti alla porta viene bloccato da un intervento decisivo di Della Penna.

Nella ripresa i lancianesi si buttano in avanti, l'Incoronata è nervosa e si becca due ammonizioni ingenue con Finamore e Scafetta. Al 58' una conclusione di Amoroso viene bloccata dal portiere di casa, al 59' Rullo dal vertice dell'area lascia partire un tiro neutralizzato da Benedetti, un minuto dopo ancora un tentativo insidioso di Rullo e ancora una parata dell'estremo difensore vastese.

Al 75' la Marcianese riesce ad agguantare il meritato pari con Memmo, entrato da un paio di minuti. All'85' Aielli colpisce il palo e un minuto dopo Amoroso manda fuori di poco. Nei minuti finali l'Incoronata resta in dieci per l'ingiusta espulsione di Smiles, errata l'interpretazione del direttore di gara.

Nel prossimo turno i vastesi andranno a fare visita alla Spal Lanciano.

Tabellino

Incoronata Calcio Vasto-Marcianese 1-1 (1-0)

Reti: 9' Smiles (Incoronata), 75' Memmo (Marcianese)

Incoronata Calcio Vasto: Benedetti, Della Penna, Scafetta, Mastrangioli, Lanzano (56' Stivaletta), Verrone, Bevilacqua, Gaspari, Smiles, Ciccotosto (74' Priolo), Finamore. A disposizione Foia, Bozzelli, Trentino, Ciccotosto, Pegna. Allenatore Mucci

Marcianese: Veleno, Dushkaj, Morena, Amoroso, Ucci, Ruffini, Fiorani, Bomba (56' Di Campli), Cocco (73' Memmo), Aielli, Rullo. A disposizione Tucci, Spadano, Caporale. Allenatore Bucci

Arbitro: Mirco Monaco (Chieti)

Ammoniti: Finamore (Incoronata), Scafetta (Incoronata)

Espulso: 85' Smiles (Incoronata)

Il programma della 3° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Domenica 5 ottobre, ore 15.30

Casalbordino-Scerni

Casolana-Palombaro

Fresa-Monteodorisio

Incoronata-Marcianese 1-1 (giocata sabato)

Paglieta-Trigno Celenza

Real San Giacomo-Real Montazzoli

Spal Lanciano-Roccaspinalveti

Sporting San Salvo-Guastameroli

La classifica

Marcianese* 7

Guastameroli 6

Spal Lanciano 4

Incoronata Calcio Vasto* 4

Trigno Celenza 3

Casolana 3

Real Montazzoli 3

Roccaspinalveti 3

Casalbordino 3

Monteodorisio 3

Palombaro 3

Fresa 3

Real San Giacomo 3

Scerni 1

Sporting San Salvo 0

Paglieta 0

(* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 12 ottobre, ore 15.30

Guastameroli-Real San Giacomo

Monteodorisio-Paglieta

Palombaro-Sporting San Salvo

Real Montazzoli-Marcianese

Roccaspinalveti-Casalbordino

Scerni-Fresa

Spal Lanciano-Incoronata Calcio Vasto

Trigno Celenza-Casolana