Oggi, 4 ottobre, festa di San Francesco patrono d’Italia, San Salvo organizza per l’undicesima volta la Marcia della Pace. Il raduno è previsto per le ore 15.30 in piazza della Pace da dove partirà un colorato corteo che raggiungerà piazza San Vitale, attraversando via dello Sport, via Istonia, via Duca degli Abruzzi e corso Garibaldi.



Alla manifestazione parteciperanno le Istituzioni locali, le forze dell’ordine, le associazioni e le scuole del territorio. In piazza San Vitale ci sarà il messaggio di saluto del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. Al termine della manifestazione ci sarà il Flashmob della Pace.

Nelle scorse settimane in città è stato alto il dibattito sulla questione degli immigrati arrivati in una struttura sansalvese e poi spostati perchè la stessa non era idonea. Una vicenda che ha tenuto banco tra i cittadini e anche tra gli esponenti politici, che si sono divisi tra i favorevoli e i contrari all'accoglienza degli immigrati in città. Gabriele Marchese, che con la sua amministrazione ideò la Marcia della Pace, fa riferimento a questa vicenda in un pensiero per la manifestazione. "Un vecchio slogan diceva Se vuoi la Pace prepara la Pace. Credo che dia il senso meglio di altri degli obiettivi per la quale una comunità intera debba lavorare. Mi auguro che la marcia per la Pace a San Salvo vada nella giusta direzione e cancelli la brutta pagina alla quale abbiamo assistito ultimamente.

Le paure di chi si sente assalito da chi cerca la Pace, la libertà, il futuro, la sopravvivenza non hanno motivo di esistere. Il diritto alla vita viene prima di tutto. Auspico che si possa recuperare la retta via che ha da sempre ha caratterizzato la nostra città per essere accogliente e solidale. La Pace è un valore universale che va diffuso giorno per giorno nelle azioni quotidiane che ognuno di noi compie. Includere, sostenere, accogliere chi ne ha bisogno. Chi ha ruoli e funzioni di responsabilità lavori per costruire ed unire".