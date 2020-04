La sesta giornata di Eccellenza propone altri scontri al vertice. La capolista Avezzano affronta nel derby il Paterno e l’Angolana il Pineto. Il San Salvo gioca a Francavilla, i biancazzurri dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Vastese e Avezzano vogliono riprendere a fare punti.

Il Cupello invece ospita la Torrese, squadra insidiosa che può puntare ai piani alti della classifica. La formazione rossoblu cerca un’altra vittoria per allontanarsi il più possibile dalla zona a rischio.

Il Vasto Marina penultimo va ad Alba Adriatica, dopo le dimissioni di Luigi Baiocco sarà Massimo Baiocco, tecnico della juniores, a guidare la squadra. Il nuovo allenatore sembra orientato a schierare un 4-4-2 con una difesa di esperienza, Monachetti e D’Alessandro esterni e Cesario in avanti con Cataruozzolo. Assente Kamara che è squalificato per una giornata. La settimana prossima dovrebbe conoscersi il nome del nuovo tecnico.

La Vastese ospita il Martinsicuro del capocannoniere Rosa, per lui 6 gol. Venerdì la società ha incontrato i tifosi, la squadra è al completo, reduce da due vittorie consecutive, punta a continuare, soprattutto per riconquistare il sostegno del proprio pubblico.

Su Zonalocale.it sarà possibile vedere i risultati del campionato di Eccellenza in tempo reale e cliccando qui la cronaca in diretta di Vastese-Martinsicuro.

Le altre vastesi. In Prima Categoria il Casalbordino ospita lo Scerni per tornare a vincere, ma non sarà facile. Il Real San Giacomo affronta in casa il Real Montazzoli, il Monteodorisio gioca sul campo del Fresa, il Trigno Celenza a Paglieta, mentre l’Incoronata ha pareggiato 1-1 contro la capolista Marcianese nell'anticipo di sabato. Lo Sporting San Salvo attende l’altra capolista, il Guastameroli mentre il Roccaspinalveti sifda a Lanciano la Spal.

In Seconda Categoria c’è il derby tra capolista a punteggio pieno Real Montalfano-Gs Montalfano, il Mario Turdò ospita il Fossacesia 90, il Gissi gioca sul campo del New Archi Perano, il Real Porta Palazzo attende l'Odorisiana, il San Buono il Piazzano. Il Carunchio gioca a Villa Scorciosa per conquistare i primi punti della stagione.

In settimana è stato reso noto il calendario della Terza Categoria Vasto che inizierà domenica 12 ottobre.

Il programma della 6° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 5 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Sulmona

Alba Adriatica-Vasto Marina

Avezzano-Paterno

Borrello-Montorio

Cupello-Torrese

Francavilla-San Salvo

Miglianico-Capistrello

Renato Curi Angolana-Pineto

Vastese-Martinsicuro

La classifica

Avezzano 12

Pineto 11

Francavilla 10

Angolana 9

Martinsicuro 9

San Salvo 9

Vastese 9

Paterno 8

Torrese 8

Capistrello 6

Miglianico 6

Alba Adriatica 5

Cupello 5

Borrello 5

Montorio 4

Acqua&Sapone 3

Vasto Marina 3

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 12 ottobre, ore 15.00

Capistrello-Vastese

Martinsicuro-Avezzano

Montorio-Cupello

Paterno-Alba Adriatica

Pineto-Acqua&Sapone

San Salvo-Miglianico

Sulmona-Francavilla

Torrese-Renato Curi Angolana

Vasto Marina-Borrello