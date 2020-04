Domenica 5 ottobre prenderà il via il campionato di Serie C 2014-15 di basket. La società degli Amici del Basket di San Salvo è fiera di essere ai nastri di partenza di questo impegnativo torneo che attraverserà in lungo e in largo tutta la regione e il Molise.

Gli Amici del Basket San Salvo del presidente Alberto Antenucci, da ques't anno saranno targati Hibla, società dell'amministratore Luigi D'Ercole, nuovo main sponsor della compagine che rappresenterà San Salvo tra le magnifiche dodici che prenderanno parte a questo campionato.

La squadra allenata da coach Linda Ialacci, dopo la conquista della salvezza nel campionato dello scorso e la riconferma di gran parte degli atelti della passata stagione, ha inserito nell'organico il playmaker di categoria Giovanni Pappacena e dei giovani under. Tra loro iniziano a fare le prime apparizioni in prima squadra alcuni ragazzi del settore giovanile curati dall' istruttore Saverio Celenza, uno dei due campioni della nazionale italiana over 40 in squadra, insieme a Sergio Desiati.

Per la prima giornata arriva a San Salvo la Nuova Pallacanestro Aquilana società dal florido settore giovanile impreziosita da atelti di livello nazionale provenienti dal Rieti Basket militante in serie B. Il dirigente responsabile Costantino De Carolis fa appello alla tifoseria degli Amici Del Basket ed alla cittadinanza, il motto è "San Salvo c'e", la società aspetta numerosi e calorosi i propri tifosi a sostenere i ragazzi e per avvicinarvi a questo sport.