E' il secondo incidente nel giro di tre giorni su quel tratto di statale 16. Oggi pomeriggio due auto fuori strada e due feriti nel violento impatto avvenuto attorno alle 14:30 in località Casarza, lungo la costa vastese.

Per cause che la polizia municipale sta accertando, le due vetture si sono scontrate, uscendo dalla carreggiata. Una è finita in un uliveto e si è adagiata su una fiancata, mentre l'altra ha terminato la propria corsa tra la vegetazione ai margini della striscia d'asfalto.

I due conducenti, feriti, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Nella stessa zona, il 2 ottobre si era verificato un altro incidente: tre auto coinvolte e per una donna era stato necessario il trasporto nella struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis. Sono solo gli ultimi di una lunga serie in quel tratto di statale.